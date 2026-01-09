Abbadia. Secondo lotto Parco Ulisse Guzzi, presto affidati i lavori

460 mila euro per completare l’opera di riqualificazione del parco

Nuovo blocco di bagni, vialetti, campo da beach volley e illuminazione. Il sindaco: “Obiettivo essere pronti per l’estate”

ABBADIA – Parco Ulisse Guzzi pronto al secondo e ultimo atto: presto indetta la gara per procedere con la realizzazione del secondo lotto per riqualificare il “cuore verde” di Abbadia.

“Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, l’obiettivo è di affidare i lavori e per l’estate essere pronti”, spiega il sindaco Roberto Sergio Azzoni. Il nuovo intervento, dal valore complessivo di 460 mila euro, rappresenta il completamento dell’opera che ha già visto la realizzazione del primo lotto a fine 2024, in particolare di due strutture (nuovo chiosco e padiglione delle feste), per arrivare a una cifra complessiva di oltre un milione di euro.

“La scelta di suddividere in due lotti i lavori è stata dettata principalmente dalle tempistiche di rendicontazione del bando regionale (che ha in parte finanziato i lavori) – precisa il primo cittadino -. Il secondo lotto non prevede interventi pesanti o fortemente impattanti, ma una serie di lavorazioni puntuali e diffuse, pensate per essere compatibili con la prima parte della stagione estiva e consentire, per quanto possibile, la fruizione del parco”.

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione del nuovo blocco bagni, la sistemazione dei vialetti e delle aree a prato; l’illuminazione e il campo da beach volley.

Questo secondo lotto rappresenta quindi un passaggio decisivo per il completamento dell’intervento complessivo sul Parco Ulisse Guzzi. L’obiettivo dichiarato è chiaro: arrivare nel cuore dell’estate con un parco in gran parte rinnovato, capace di rispondere meglio alle esigenze di cittadini e turisti nel corso di tutto l’anno.