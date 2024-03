Abbadia. Sulla SP72 riapre il parcheggio e arriva il sensore di velocità

Di nuovo agibili i posti auto adiacenti a via Conventino, terminata la riqualificazione

Installato prima dell’incrocio con via Oneda un nuovo sensore di velocità

ABBADIA – Due novità importanti lungo la SP 72 ad Abbadia. E’ stato riaperto dopo una chiusura di quasi un mese il parcheggio che costeggia via Conventino, interessato da interventi di riqualificazione e messa in sicurezza.

Eseguite opere di consolidamento del muro portante, sostituito il parapetto di protezione che versava in precarie condizioni di stabilità, rifatti anche i sotto servizi. Mancano solo alcuni lavori di finitura e la piantumazione della pianta che si è dovuta abbattere poiché instabile, ma gli spazi sosta sono ritornati agibili.

Prima dell’incrocio con Via Onedo è stato invece installato, per chi sopraggiunge da Lecco, il nuovo sensore di velocità. Dotato di funzionalità “smart”, sostituisce il precedente nel rilevare la velocità dei veicoli in transito.

L’apparecchio consente di monitorare, senza alcune registrazione della targa, il numero di veicoli in transito, la velocità e le fasce orarie al fine di creare un database sui momenti di maggiore afflusso e sulle velocità. Dati che torneranno utili all’Amministrazione per mettere in atto eventuali iniziative volte alla riduzione e controlli in determinate fasce orarie.