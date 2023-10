Abbadia. ZTL, dalla prossima estate arriva la telecamera che legge le targhe

Il varco interesserà l’area tra Municipio e Chiesa Rotta, passando dal lago

“Servirà a garantire, nelle giornate più affollate, il rispetto della ZTL”

ABBADIA – Dalla prossima stagione estiva una telecamera con lettura targhe sarà posizionata in zona lago ad Abbadia. Più precisamente, il varco interesserà l’area in cui è già in vigore la ZTL in determinati giorni e orari, che dal municipio in via Nazionale percorre via Lungo Lago fino al parcheggio di Chiesa Rotta, quest’ultimo escluso dal provvedimento approvato dalla Giunta comunale.

“Gli orari in cui la telecamera sarà attiva rimarranno gli stessi dell’attuale ZTL, ovvero divieto di passaggio sabato, domenica e festivi per tutto il giorno, a esclusione di chi va a Messa alla Chiesa di San Lorenzo, e dopo le 18 il resto della settimana – spiega Roberto Azzoni, sindaco di Abbadia -. Una scelta presa per garantire che, nelle giornate più affollate e di sera, la zona a traffico limitato venga rispettata. I controlli sono efficienti ma, specialmente la domenica o nei giorni di punta, si fa fatica a essere sempre presenti. Finora, il fatto che non ci siano telecamere, ha spinto in certe circostanze ad abusare dell’area”.

Le tempistiche di realizzazione saranno lunghe per via dei numerosi passaggi da affrontare: “Dovremo istituire una gara d’appalto e poi, una volta vinta, procedere con l’autorizzazione del Ministero. Per questo stimiamo di avere la telecamera intorno alla prossima estate”, conclude Azzoni.