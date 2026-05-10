Abitare Bellano: un fondo del comune a favore dei giovani residenti

L’amministrazione ha messo a disposizione 100mila euro stanziati dal comune

“Una misura in cui crediamo molto e che possiamo ora attuare grazie agli introiti generati dal Turismo e dall’Orrido”

BELLANO – Il Comune di Bellano ha istituito per l’anno 2026 il fondo “Abitare Bellano” un aiuto per i giovani residenti nella loro spesa abitativa, sia in caso di mutuo contratto per l’acquisto della prima casa sia come contributo per il canone di affitto. Per questa misura l’Amministrazione ha messo a disposizione 100mila euro stanziati dal Comune.

“Così come annunciato in fase di presentazione del bilancio di previsione lo scorso mese di dicembre, il Comune ha pubblicato i due bandi per mutui e affitti “Abitare Bellano”, un’opportunità di sostegno economico rivolto a giovani coppie o single che hanno stabilito la propria residenza e che vogliono vivere a Bellano – annuncia il sindaco Antonio Rusconi – I bandi permetteranno di assegnare contributi per abbattere i costi di mutuo o affitto, fino a un massimo di 2.400 euro all’anno”.

“Questa è una misura in cui crediamo molto e che possiamo ora attuare grazie agli introiti generati dal Turismo e dall’Orrido – continua Rusconi – È un esempio lampante di come questo settore, che pur richiede grande impegno, sia in grado di portare alle casse comunali fondi tali da permettere di sostenere misure a sostegno dei nostri cittadini. Speriamo che questo contributo possa essere colto dai giovani bellanesi, così da permettere alle nuove famiglie di crescere a Bellano, con l’obbiettivo di mantenere una comunità forte e coesa. Il bando è aperto anche a chi ha scelto nel recente passato o durante questo anno di trasferirsi a Bellano. Crediamo sia un contributo importante, che conferma ancora una volta come obiettivo primario di questa Amministrazione sia quello di continuare a offrire servizi e opportunità ai residenti, per aiutare le famiglie e i giovani ma anche tutte le fasce d’età, penso ai numerosi servizi all’Istruzione o ai servizi alla persona messi in campo in questi anni”.

Il bando Abitare Bellano sarà consultabile sul sito internet del Comune – www.comune.bellano.lc.it – e gli interessati potranno trovarvi tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda. Saranno disponibili due linee di finanziamento, legate rispettivamente ai mutui e agli affitti, e due finestre temporali per accedervi. La prima dal 15 maggio al 15 giugno, la seconda dal 24 agosto al 24 settembre. Per ulteriori richieste di chiarimento l’ufficio segreteria del Comune rimane a completa disposizione.