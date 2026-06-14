Acqua, in Lombardia nessuna emergenza ma scattano misure di risparmio per allungare la stagione irrigua

Il Tavolo regionale conferma il miglioramento delle riserve grazie alle piogge delle ultime settimane

Dal 21 giugno prevista una riduzione concordata delle portate per preservare le scorte

LECCO – Nessuna emergenza idrica, ma massima attenzione nella gestione delle risorse d’acqua in vista dei mesi estivi. È quanto emerso dall’ultima riunione del Tavolo regionale per l’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura, convocato in Regione Lombardia alla presenza degli assessori Massimo Sertori e Alessandro Beduschi insieme ai rappresentanti del mondo agricolo, dei consorzi di bonifica, dei gestori dei laghi e degli impianti idroelettrici, di Arpa e dell’Autorità di Bacino del Po.

Secondo i dati illustrati durante l’incontro, nelle ultime settimane si è registrato un lieve miglioramento della situazione grazie alle precipitazioni e all’accumulo di acqua nei laghi e negli invasi. Il deficit delle riserve idriche resta comunque significativo, attestandosi al 26,5% rispetto alla media storica, mentre il manto nevoso regionale continua a essere fortemente ridotto, con un calo del 66%.

“I grandi laghi sono quasi pieni anche grazie alla gestione parsimoniosa adottata negli ultimi mesi”, ha spiegato l’assessore regionale Massimo Sertori. Una situazione che consentirà di affrontare il periodo di massima richiesta d’acqua per l’irrigazione, ma che richiede comunque cautela in considerazione delle limitate precipitazioni previste nelle prossime settimane.

Proprio per questo motivo il Tavolo ha condiviso una strategia orientata al risparmio della risorsa. Fino alla prossima settimana sarà garantita la massima disponibilità d’acqua per i campi, mentre a partire dal 21 giugno entrerà in vigore una riduzione concordata delle erogazioni irrigue, che sarà gestita dai consorzi territoriali. L’obiettivo è evitare un esaurimento anticipato delle riserve e prolungare il più possibile la stagione irrigua.

“Le misure di risparmio concordate con il settore agricolo ci consentiranno di irrigare per un periodo più lungo”, ha sottolineato Sertori, evidenziando come non sia possibile affidare il futuro della produzione agroalimentare alle sole condizioni meteorologiche.

Anche l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi ha invitato alla prudenza, ricordando che la situazione è ben diversa da quella vissuta durante la grave siccità del 2022, ma che il ridotto innevamento e le elevate temperature registrate nelle ultime settimane impongono comunque un monitoraggio costante.

“L’uso agricolo dell’acqua è essenziale in questa fase dello sviluppo delle colture, dal mais ai principali cereali presenti nei nostri territori”, ha osservato Beduschi, aggiungendo che la Regione continuerà a seguire l’evoluzione della situazione e valuterà eventuali ulteriori interventi per preservare le riserve disponibili.

Nel corso dell’incontro è inoltre emersa la necessità di conciliare le esigenze del comparto agricolo con quelle della produzione energetica. Regione Lombardia ha annunciato un approfondimento con Terna e con i produttori idroelettrici per individuare soluzioni che consentano di rendere compatibile l’utilizzo dell’acqua accumulata nelle dighe sia per la produzione di energia sia per il fabbisogno irriguo dei territori a valle.

Per tutti i soggetti coinvolti, la parola d’ordine resta una: gestione responsabile della risorsa idrica. Un’esigenza resa sempre più attuale dagli effetti dei cambiamenti climatici, che stanno modificando la disponibilità d’acqua e allungando progressivamente la durata delle stagioni irrigue.