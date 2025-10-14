Acque meteoriche, a Perledo nuova condotta per lo smaltimento

Un intervento strategico da 145 mila euro tra le frazioni di Bologna e Selva
Prevista la chiusura della strada tra il 20 e il 31 ottobre
PERLEDO – Dopo anni di attesa, prende finalmente forma l’intervento di smaltimento delle acque meteoriche tra le frazioni di Bologna e Selva, a Perledo. Un’opera dal valore complessivo di 145 mila euro, fondamentale per la sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici.
Il progetto prevede la posa di una nuova condotta lunga circa 800 metri, che raccoglierà le acque bianche provenienti dalla zona di Bologna e le convoglierà nel torrente Bassola, attraversando la strada statale per Esino. La nuova tubazione si innesterà in un impianto già realizzato dieci anni fa, completando così un sistema di drenaggio più ampio.
“Si tratta di un’opera di cui si parla da oltre quindici anni – spiega il sindaco Fabio Festorazzi –. È un intervento poco visibile, ma di grande importanza per la sicurezza del territorio. Da quella zona scende molta acqua e finora non esistevano sistemi di scolo adeguati”.
Negli ultimi anni l’aumento dell’intensità delle precipitazioni ha reso necessario potenziare le infrastrutture di smaltimento. L’opera consentirà di evitare che l’acqua piovana confluisca sulla sede stradale, riducendo i rischi per abitazioni, veicoli e pedoni.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune ha disposto la chiusura del tratto stradale compreso tra il km 4.350 e il km 5.060, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8.00 del 20 ottobre alle ore 19.00 del 31 ottobre.
Durante la chiusura, saranno attive le seguenti deviazioni: gli utenti provenienti da Varenna, esclusi i residenti, dovranno percorrere Via Alla Cava Alta per poi rientrare da Via per Bologna; chi proviene da Esino, sempre esclusi i residenti, dovrà invece deviare su Via per Bologna e rientrare da Via Alla Cava Alta.
Un’opera di ingegneria discreta ma essenziale, che restituirà finalmente a Bologna e Selva un sistema di scolo efficiente e una maggiore tranquillità in caso di forti piogge.