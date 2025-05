Acquedotto potenziato a Valgreghentino in località San Carlo: investimento da 250mila euro

Intervento curato da Lario Reti Holding con fondi europei PNRR

VALGREGHENTINO – Sono terminati i lavori di efficientamento dell’acquedotto in località Villa San Carlo a Valgreghentino. Un intervento da 250 mila euro, interamente coperto dai fondi europei del PNRR, che ha puntato alla riduzione delle perdite idriche e a una gestione più efficiente della risorsa.

Il cantiere, aperto a novembre 2024, ha interessato un tratto di oltre 800 metri tra via Kennedy (S.P.57), via San Carlo e via Promessi Sposi. Le opere sono state curate da Lario Reti Holding, nell’ambito del programma Next Generation EU, che mira a migliorare l’efficienza del sistema idrico in tutta la Provincia di Lecco.

Fulcro dell’intervento è stata la sostituzione delle vecchie condotte deteriorate con nuove tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD), materiale scelto per la sua maggiore durata nel tempo e resistenza. Un investimento infrastrutturale che guarda al futuro, ma che nasce da esigenze concrete e quotidiane dei cittadini.

I lavori hanno coinvolto in particolare via San Carlo e via Kennedy, dove sono state posate due nuove condotte in uscita dal serbatoio di Villa. La prima serve esclusivamente da collegamento con il serbatoio Borneda, mentre la seconda ha funzione distributiva: collega infatti le nuove tubazioni delle vie sopra menzionate con la rete di via Postale Vecchia, recentemente rinnovata nel comune confinante di Olginate.

A supporto del sistema, sono state realizzate anche due camerette di riduzione della pressione, connesse sia alla rete esistente in via Tavola sia a quella in uscita dal serbatoio di Villa. “L’obiettivo – spiegano da Lario Reti Holding – è stato quello di ridurre le pressioni sulla rete di distribuzione delle vie interessate dai lavori”, con benefici sia in termini di efficienza che di durata delle infrastrutture.

Per completare l’opera, dopo il fisiologico periodo di assestamento del manto stradale, si procederà con i ripristini in asfalto definitivi.

Un intervento tecnico, certo, ma con ricadute tangibili per la quotidianità di chi vive sul territorio. L’acqua, risorsa preziosa e sempre più al centro delle sfide ambientali, qui trova una risposta concreta in termini di sostenibilità e modernizzazione.