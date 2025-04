Ad Abbadia arrivano le aree fumatori per favorire la cura dell’ambiente

Installati al molo e al pontile i primi raccoglitori per mozziconi firmati Plastic Free in Lombardia

ABBADIA LARIANA – Abbadia conferma il proprio impegno per la tutela dell’ambiente. Grazie alla collaborazione tra Cemb e l’associazione Plastic Free, sono stati installati due cartelli indicanti la dicitura “Area fumatori – Smoking area” in punti strategici del lungolago, precisamente al molo e al pontile, tra le zone a maggior afflusso turistico. Ogni cartello è corredato da un posacenere apposito, dove i fumatori possono gettare i mozziconi in modo corretto, contribuendo così a mantenere pulito l’ambiente.

“Mi sono sentito in dovere di fare qualcosa per l’annoso problema dei mozziconi dispersi in giro – spiega Fabiano Moneta, referente Plastic Free per il Comune di Abbadia Lariana – Da pensionato Cemb di Mandello mi è venuto in mente di chiedere alla mia ex ditta un contributo per l’acquisto di due aree smoking e parlarne con il Comune di Abbadia, che ha dato il proprio benestare”.

“I due raccoglitori per mozziconi firmati Plastic Free, installati nei giorni scorsi, sono i primi in Lombardia, sebbene in alcune altre zone d’Italia siano già in uso – continua Fabiano Moneta – Ora spetta ai fumatori fare la loro parte, dimostrando senso civico e collaborazione per contribuire a mantenere un ambiente pulito e decoroso, a beneficio di tutti”.

Il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni, e l’Amministrazione comunale ringraziano Cemb e Plastic Free per il prezioso e concreto supporto. La collaborazione con l’associazione, particolarmente attiva nella tutela del territorio attraverso le frequenti operazioni di pulizia delle rive svolte dai volontari, si è dimostrata altamente proficua e proseguirà anche in futuro.