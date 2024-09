Ad Airuno il primo raduno regionale dei cani addestrati per l’allerta diabete

Il preparatore Patrik Renzi forma gli special dogs dal 2017

Sabato si è svolto il primo raduno della Lombardia

AIRUNO – Giornata intensa di lavoro ed emozioni per Patrik Renzi, preparatore Cani Allerta per Progetto Serena Onlus ed Educatore Cinofilo per la Asd Toby Dog, primo Centro Accreditato per la Formazione Cani Allerta Diabete, nel primo Raduno della Lombardia tenutosi sabato 31 Agosto ad Airuno.

“Ho organizzato questo incontro con la voglia di poter rivedere ed abbracciare tutte le famiglie che ho avuto il piacere di conoscere nella preparazione di questi special dogs, iniziata nel 2017 grazie ad Alessandra, che mi ha chiesto di aiutarla nella preparazione del proprio cane al fine di “sorvegliare”, oltre agli strumenti che già utilizzava, il controllo della glicemia di suo figlio Lorenzo. Da questa richiesta ci siamo attivati per cercare qualcuno che potesse soddisfare le sue richieste e, dopo aver vagliato diverse opzione e a seguito di una chiacchierata con il suo fondatore Roberto Zampieri, abbiamo optato per Progetto Serena. Ed è da lì che è partito il tutto”.

“Oggi purtroppo Red, il cane angelo custode di Lorenzo, non è più con noi, ma era presente Quincey, l’altro cane che è stato certificato assieme a lui nel 2019, i primi 2 preparati. Oggi, a distanza di 5 anni, sono stati certificati Luna (Labrador Retriever) di Marzia Ripamonti e Joy (Golden Retriever) di Alessia Calzoni, che si aggiungono a Jack, Lady, Bak, Nala e Althea, certificati nel corso degli scorsi anni. Oggi erano presenti i cani che ho preparato, quelli in formazione, alcuni degli istruttori che ho avuto la fortuna di preparare con alcuni dei cani che stanno a loro volta preparando e qualche famiglia che è venuta a chiedere informazioni, tutte persone che ci hanno raggiunto, oltre che dalla Lombardia, anche dal Veneto e dal Piemonte”.

“L’emozione saliva sempre più mano a mano che vedevo arrivare le famiglie con i loro cagnoloni – continua il preparatore – , alcuni di loro non li vedevo da anni e riabbracciare le piccole Beatrice ed Iris non ha avuto prezzo! Il vero valore di questo progetto, oltre chiaramente ai risultati per il controllo delle glicemie, è dettato dal fantastico rapporto che si viene a creare con le famiglie che, per circa 2 anni, mi accolgono nelle loro case, nelle loro vite; un lungo periodo fatto, da parte mia, di impegno e lavoro nella preparazione del cane allerta diabete, e un lavoro ancora più grande ed importante, da parte delle famiglie, per mettere in atto con costanza e determinazione i miei insegnamenti. Un lungo periodo fatto di alti e bassi, difficoltà e gioie, di sacrifici, di messaggi, filmati e chiamate, ma soprattutto di contatti umani; un periodo in cui tutti mi hanno trattato come uno di famiglia”.

La giornata, oltre che per la certificazione dei due nuovi cani, è stata strutturata in modo da avere l’occasione di poter lavorare insieme, avere spazi di confronto e dar modo di vedere dal vivo i risultati effettivi alla fine del percorso.

“Ringrazio veramente tanto tutti i partecipanti presenti, Progetto Serena per avermi dato questa opportunità, Toby Dog e Benny per l’organizzazione, e i cuccioloni che mi danno sempre una gran gioia quando mi vengo incontro felici… emozione pura”, conclude Patrik Renzi.