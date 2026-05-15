Ad Airuno torna “Scuolambiente”: il 22 maggio la seconda edizione

Il 22 maggio 2026 la seconda edizione dell’iniziativa dedicata agli alunni della scuola primaria

Tra laboratori creativi, attività di “Clean Up” e la piantumazione di nuovi alberi, il Comune punta sulla sensibilizzazione dei cittadini di domani

AIRUNO – Torna ad Airuno l’atteso appuntamento con Scuolambiente, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale dedicata alla tutela del territorio e alla sostenibilità. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione si terrà venerdì 22 maggio e coinvolgerà attivamente gli alunni della Scuola Primaria del paese.

Al motto di “Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti”, l’evento mira a trasformare l’ecologia in un’esperienza concreta e quotidiana. L’obiettivo è stimolare nei bambini la consapevolezza del valore del proprio territorio attraverso l’azione diretta e la conoscenza.

Il programma della mattinata

La giornata inizierà alle 9 alla primaria con attività differenziate per fasce d’età, pensate per coinvolgere tutti gli studenti: le classi prima, seconda e terza si recheranno al Parco Anita, dove parteciperanno a speciali laboratori didattici curati dalle “eco-mamme” mentre la quarta e la quinta saranno impegnate in zona Pedaladda per una sessione di “Clean Up”. Supportati dai referenti di Plastic Free, i ragazzi si dedicheranno alla pulizia del territorio, toccando con mano l’importanza di rimuovere i rifiuti dall’ambiente.

Alle 11, tutte le classi si riuniranno al Parco Anita per un momento di formazione collettiva. L’intervento di Plastic Free si focalizzerà sulla sensibilizzazione contro le microplastiche, seguito da un gesto simbolico e concreto per il futuro del pianeta: la piantumazione di nuovi alberi.

La mattinata si concluderà con una merenda offerta dalla Pro Loco di Airuno, prima del rientro a scuola previsto per le 12.

Un progetto corale

Il progetto Scuolambiente è frutto di una preziosa sinergia tra diverse realtà. L’iniziativa è promossa dal Comune di Airuno in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Olgiate Molgora, la Pro Loco Airuno, Silea Spa e Plastic Free.

“Vogliamo che i nostri ragazzi si sentano custodi del luogo in cui vivono”, spiegano gli organizzatori. “Insegnare il rispetto per l’ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani è il modo migliore per investire nel futuro della nostra comunità”.

Un ringraziamento particolare va ai docenti della Scuola Primaria di Airuno e ai numerosi volontari che, con il loro supporto, rendono possibile questa giornata di educazione civica e ambientale.