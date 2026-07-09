Aggressione alle dipendenti del Comune di Lecco, interviene la UIL FP Lario e Brianza

Il sindacato si dice pronto a collaborare con l’amministrazione per rafforzare le misure di prevenzione

Espressa solidarietà alle lavoratrici coinvolte

LECCO – La UIL FP Lario e Brianza esprime vicinanza e solidarietà alle due dipendenti del Comune di Lecco rimaste vittime di una grave aggressione mentre erano impegnate nello svolgimento del proprio lavoro.

Il sindacato condanna con fermezza l’accaduto e richiama l’attenzione sulla necessità di garantire maggiore tutela ai lavoratori del settore pubblico che ogni giorno operano a diretto contatto con i cittadini.

“Si tratta di un episodio che condanniamo con assoluta fermezza – dichiara il segretario generale della UIL FP Lario e Brianza, Massimo Coppia –. Questo grave fatto ripropone, ancora una volta, l’urgenza della tutela di tutti i dipendenti pubblici che garantiscono servizi essenziali con professionalità, responsabilità e spirito di servizio. Auguriamo una pronta e completa ripresa alle due colleghe coinvolte: nessun lavoratore deve mai subire violenze, minacce o intimidazioni sul luogo di lavoro”.

Per la UIL FP la sicurezza del personale deve rappresentare una priorità assoluta. Proprio per questo il sindacato ha inviato una nota ufficiale al sindaco di Lecco manifestando la disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale nella definizione di regolamenti, protocolli operativi e iniziative concrete finalizzate a rafforzare la sicurezza dei dipendenti e a prevenire nuovi episodi di violenza.

“Siamo convinti – conclude Coppia – che solo attraverso un confronto costruttivo tra amministrazione e rappresentanze sindacali sia possibile individuare azioni efficaci per garantire ambienti di lavoro più sicuri e, di conseguenza, servizi di qualità per i cittadini”.