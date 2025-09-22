Aghata in Cammino promuove “La Camminata sull’acqua” al Lago di Annone

Appuntamento domenica 5 ottobre per la quarta edizione

Una manifestazione ludico-motoria aperta a tutti, per sostenere concretamente la lotta contro il tumore al seno

ANNONE – In occasione dell’Ottobre Rosa, l’associazione Agatha in Cammino ODV organizza la Camminata sull’Acqua al Lago di Annone, una manifestazione ludico-motoria aperta a tutti. L’iniziativa unisce sport, natura e solidarietà: partecipare non significa soltanto trascorrere una giornata all’aria aperta, ma anche contribuire concretamente alla lotta contro il tumore al seno.

“Tutto rosa, perchè dietro ogni passo c’è una donna da abbracciare, una storia da onorare, una ricerca da sostenere”, spiegano gli organizzatori.

I tre percorsi si snoderanno lungo tracciati suggestivi attorno al lago, attraversando i Comuni di Annone Brianza e Oggiono, regalando scorci paesaggistici unici e momenti di condivisione. La camminata si terrà anche in caso di pioggia e sarà annullata soltanto in presenza di condizioni meteo critiche.

Il ritrovo sarà domenica 5 ottobre alle ore 7:45 presso Villa Cabella Lattuada, Via Maggiore 13 – Annone Brianza (LC). La giornata si aprirà alle ore 9:00 con il tracciato più lungo, di 13 km; seguirà alle 9:15 la corsa di 10 km e, infine, alle 9:30 prenderà il via la gara più breve, di 6 km. La conclusione è prevista alle ore 13:00.

I singoli partecipanti possono iscriversi entro venerdì 3 ottobre tramite il link: https://agathaincammino-odv.org/prodotto/la-camminata-sullacqua/ oppure, in alternativa, mercoledì 1 ottobre dalle ore 20:00 alle 22:00 presso Villa Cabella Lattuada ad Annone di Brianza. I gruppi, invece, dovranno inviare entro giovedì 2 ottobre una e-mail all’indirizzo iscrizioni@agathaincammino-odv.org, allegando l’elenco dei partecipanti con nome, cognome e data di nascita.

Tutti gli iscritti riceveranno un braccialetto che consentirà l’accesso al ristoro e il ritiro del pacco gara al termine della manifestazione. Il braccialetto potrà essere ritirato la mattina stessa o mercoledì 1 ottobre (ore 20-22). Il pacco gara non è garantito per chi si iscrive il mattino stesso della camminata.

Il contributo volontario è di €10. Il ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi ETS, con particolare sostegno al progetto Hope is Pink, e ad iniziative a favore delle donne con diagnosi oncologica

I parcheggi disponibili sono: Piazzale Donatori di sangue (cimitero di Annone), via Cabella Lattuada (palazzetto dello sport), via Lecco 12, via Pio Galli 16 (zona industriale), via XXV Aprile.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: iscrizioni@agathaincammino-odv.org e www.agathaincammino-odv.org