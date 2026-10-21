Agricoltura sostenibile e prodotti del territorio: il Parco Adda Nord fa tappa al Lavello

Una giornata tra mercato agricolo, degustazioni, visite guidate e presentazione del Patto di Collaborazione

Sabato 24 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello

CALOLZIOCORTE – Il sostegno all’agricoltura di prossimità passa anche dall’incontro diretto tra produttori e cittadini. È questa la strada scelta dal Parco Adda Nord, che prosegue il proprio percorso sul territorio per promuovere l’agricoltura sostenibile, valorizzare le produzioni locali e riconoscere il ruolo delle aziende agricole nella tutela del paesaggio e della biodiversità.

La prossima tappa è in programma sabato 24 ottobre a Calolziocorte, negli spazi del Monastero di Santa Maria del Lavello, dove per l’intera giornata sarà allestito un mercato agricolo con la partecipazione di diverse aziende del territorio. Un’iniziativa che affianca alla promozione dei prodotti locali la presentazione del Patto di Collaborazione, lo strumento attraverso cui il Parco e le aziende firmatarie assumono impegni reciproci per sostenere un’agricoltura attenta all’ambiente e al patrimonio paesaggistico.

Il progetto aveva già fatto tappa a settembre a Cisano Bergamasco, in occasione della sagra dell’uva organizzata dalla Pro Loco di Pontida. In quella circostanza avevano aderito al Patto sei realtà agricole: l’Azienda Agricola al Campo di Suisio, la Cantina Le Driadi Slow Farm di Torre Boldone, con vigneti all’interno del Parco, le aziende agricole Tosca e Azigreen di Pontida e le Cantine Mezza Ripa e Val San Martino, entrambe con sede a Pontida.

La novità dell’appuntamento al Lavello è proprio il mercato agricolo, pensato dal Parco come sostegno concreto alle aziende e come occasione per avvicinare i consumatori alle produzioni di prossimità. Accanto ai banchi dei produttori, il programma prevede degustazioni, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alla conoscenza dell’ambiente e del patrimonio storico-culturale del complesso.

Sono previste due visite guidate a cura delle Guardie Ecologiche del Parco, alle 10 e alle 14, per le quali è possibile prenotarsi compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’ente. A queste si aggiungono due visite dedicate alla storia e all’architettura del Lavello, in programma alle 11 e alle 15 e affidate a una guida turistica esperta del luogo. I partecipanti potranno così approfondire le caratteristiche architettoniche, la storia e le principali peculiarità del complesso monastico.

Per tutta la giornata lo staff del Parco, insieme agli amministratori e ai volontari, sarà presente con uno stand dedicato. Alle 11 è previsto anche un momento istituzionale, accompagnato da una degustazione finale, per illustrare ufficialmente alle aziende e al pubblico le modalità di adesione al Patto di Collaborazione.

A spiegare il valore del progetto è il presidente del Parco Adda Nord, Giorgio Monti: “Oltre a garantire prodotti di qualità, spesso profondamente legati alle caratteristiche del territorio, le aziende selezionate svolgono un ruolo fondamentale nella cura del paesaggio e nella salvaguardia dell’identità locale. Il loro lavoro contribuisce a mantenere vive tradizioni, saperi e produzioni che rappresentano una parte significativa del nostro patrimonio culturale”.

Nel percorso è coinvolta anche Coldiretti Lecco, associazione attiva nel rapporto con gli agricoltori e nella promozione di una campagna amica del consumatore. “Oltre alle aziende territoriali è stata coinvolta Coldiretti Lecco quale associazione attiva nel rapporto con gli agricoltori e nella promozione di una campagna amica del consumatore. Infatti saranno presenti diverse aziende agricole per il mercato dei produttori che sarà attivo durante tutta la giornata”, sottolinea Maria Antonia Ceriani, consigliera delegata all’agricoltura del Parco Adda Nord. Ceriani ricorda inoltre che l’ultima tappa del percorso è prevista a novembre a Truccazzano.

La giornata segna anche l’avvio di una rinnovata collaborazione tra il Parco Adda Nord e la Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello. Il presidente Piergiorgio Donadoni accoglie con favore l’iniziativa, sottolineandone la ricaduta per la comunità e per la conoscenza dei produttori locali.

“Accolgo con molta soddisfazione questo evento, che riporta il Parco Adda Nord a stretto contatto con la Fondazione e considero questa iniziativa particolarmente importante perché offre alla comunità l’opportunità di conoscere e incontrare i piccoli produttori locali. Il cibo, infatti, non è soltanto un prodotto, ma è anche espressione della storia, della cultura e dell’identità di una comunità. Per questo considero la giornata del 24 ottobre una preziosa occasione di incontro, conoscenza e partecipazione, capace di mettere in relazione agricoltura, ambiente, cultura e comunità”.

L’iniziativa si inserisce così nel percorso del Parco per rafforzare il rapporto tra le aziende agricole e il territorio, promuovendo produzioni locali e pratiche sostenibili e riconoscendo all’agricoltura una funzione che va oltre quella economica, fino alla cura del paesaggio e alla conservazione dell’identità delle comunità.

Per informazioni è possibile scrivere a info@parcoaddanord.it oppure a segreteria@fondazionelavello.org.