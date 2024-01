Aido Olginate festeggia i 104 anni di Anna Nenna, cofondatrice del gruppo

Nella mattinata del 6 gennaio la visita di una delegazione del consiglio direttivo

Un omaggio floreale e gli auguri da parte dell’associazione per l’invidiabile traguardo

OLGINATE – Il giorno dell’Epifania la signora Anna Nenna ha compiuto 104 anni, 50 dei quali trascorsi nelle fila del gruppo Aido di Olginate e Valgreghentino, visto che lei stessa ha fatto parte del gruppo fondatore nel 1973 e custodisce la tessera numero 17 sottoscritta il 22 febbraio 1974.

Per ringraziarla del grande impegno lungo anni in favore dell’associazione, nella mattinata di ieri, sabato, una delegazione del consiglio direttivo le ha portato un omaggio floreale e le ha fatto gli auguri per l’invidiabile traguardo: “104 anni portati divinamente”.