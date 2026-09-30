AIDO Olginate-Valgreghentino porta la cultura del dono nelle case

Circa 1.500 famiglie riceveranno un pieghevole realizzato da AIDO Olginate-Valgreghentino per parlare di donazione, volontariato e realtà del territorio

A Olginate le opposizioni alla donazione sono al 37,5%, a Valgreghentino al 32,6%

OLGINATE/VALGREGHENTINO – La cultura della donazione entra nelle case di Valgreghentino. Dopo la partecipazione alla Giornata nazionale del Sì, il gruppo AIDO Olginate-Valgreghentino rilancia il proprio impegno con un nuovo progetto di informazione rivolto alle famiglie e ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul valore della donazione di organi, tessuti e cellule e promuovere la partecipazione al volontariato.

Nei giorni della Giornata nazionale del Sì, i volontari di AIDO sono stati presenti con banchetti informativi a Valgreghentino e Olginate, incontrando i cittadini e affrontando un tema sul quale informazione e consapevolezza possono avere un ruolo importante. Ma il gruppo ha scelto di proseguire il percorso anche dopo la campagna nazionale, portando il messaggio direttamente nelle abitazioni.

A Valgreghentino saranno infatti circa 1.500 le famiglie che riceveranno, insieme alla rivista Bimensile Prevenzione Oggi, un pieghevole di quattro facciate dedicato a diverse realtà e iniziative del territorio. Una parte sarà dedicata alla donazione e al suo valore, mentre un’altra sarà rivolta in particolare ai giovani, con l’invito a conoscere più da vicino AIDO e AVIS e a prendere in considerazione anche l’esperienza del volontariato, mettendo a disposizione tempo, energie e capacità.

Alla base dell’iniziativa ci sono anche i dati relativi alle opposizioni alla donazione: a Olginate raggiungono il 37,5%, mentre a Valgreghentino si attestano al 32,6%. Numeri che, secondo il gruppo, evidenziano la necessità di continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione.

Il pieghevole darà spazio anche al Fondo di Comunità di Valgreghentino, realtà del territorio che il progetto intende far conoscere e sostenere. A chiudere le quattro facciate sarà invece la locandina dello spettacolo in programma il 10 ottobre all’Oratorio di Valgreghentino, pensato anche come occasione di incontro e partecipazione per la comunità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà locali e gode del sostegno e del patrocinio del Comune di Valgreghentino, di AVIS Valgreghentino e del Fondo di Comunità di Valgreghentino. Una rete che mette insieme informazione, prevenzione, volontariato e solidarietà e che punta a rafforzare il rapporto tra le associazioni e il territorio.

Per AIDO Olginate-Valgreghentino, dunque, la sensibilizzazione sulla donazione non si esaurisce nelle campagne dedicate, ma passa anche attraverso iniziative capillari e rivolte direttamente alla comunità. L’obiettivo è continuare a informare, coinvolgere e creare occasioni di partecipazione, soprattutto tra le nuove generazioni, nella convinzione che la cultura del dono possa crescere attraverso il dialogo e il volontariato.

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