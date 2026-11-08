AIPA Lecco, il 12 dicembre il pranzo di Natale a Imbersago

Il pranzo si terrà sabato 12 dicembre al Lido di Imbersago

L’invito è rivolto a tutti i soci AIPA, ai pazienti in trattamento TAO, alle loro famiglie e ai simpatizzanti dell’associazione

IMBERSAGO – Un’occasione per ritrovarsi, condividere un momento di convivialità e scambiarsi gli auguri in vista delle festività. L’AIPA Lecco (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati) organizza il tradizionale pranzo di Natale, in programma sabato 12 dicembre alle 12.30 al ristorante Lido di Imbersago, in via Adda 33.

L’invito del Consiglio direttivo, guidato dal presidente Celestino Brambilla, è rivolto a tutti i soci, ai pazienti in trattamento TAO, alle loro famiglie e ai simpatizzanti dell’associazione, che potranno partecipare al momento conviviale proposto al prezzo concordato di 45 euro a persona.

Il menu prevede un ricco assortimento di antipasti, tra cui culatta di Parma, salame, tortino di patate con pomodoro e mozzarella, bresaola con sedano e grana, melanzane alla parmigiana e crocchette di zucchine. A seguire risotto allo champagne e sedanini alla toscana, quindi arista alla toscana e tagliata di manzo con patate al forno. Per concludere, tiramisù, caffè, acqua, vino e spumante.

Per partecipare è necessario confermare la propria adesione entro mercoledì 9 dicembre, contattando Antonio al numero 335 350738 oppure Celestino al 328 8254814.