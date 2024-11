Airuno: 357 chili di rifiuti raccolti con Plastic Free

La pulizia ambientale è stata svolta sabato ad Airuno in via Fratelli Kennedy e via 1° Maggio

Riempiti 42 sacchi di rifiuti con le strade ripuliti da ogni tipo di oggetto. A farla da padrone le bottiglie di vetro

AIRUNO – Dodici volontari coinvolti, oltre alla mascotte Tommaso; 42 sacchi raccolti, contenenti la “bellezza” di 357 chili di rifiuti abbandonati per strada. Ha colto nel segno, anche questa volta, l’appuntamento con la pulizia ambientale promosso da Plastic Free onlus in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Tra i tanti, troppi, oggetti abbandonati per strada, a farla da padrone, le bottiglie di vetro, come purtroppo riscontrato anche da altre parti, a conferma di un’inciviltà diffusa.

“Vogliamo ringraziare chi è arrivato ad Airuno anche da Merate, Olgiate Molgora, Montevecchia e Brivio e grazie a Silea” puntualizza Ornella Pozzoni a nome del sodalizio, sottolineando come la raccolta rifiuti abbia riguardato l’area compresa tra via Fratelli Kennedy e via 1° Maggio.

Prossimi appuntamenti con Plastic Free domenica 17 novembre a Montevecchia e a Merate.