Airuno. Abbandona rifiuti nella zona del cimitero: individuato e sanzionato dalla Polizia locale

E’ successo nei giorni scorsi ad Airuno

L’uomo è stato individuato dai documenti lasciati nei sacchi abbandonati nella zona del cimitero

AIRUNO – Aveva abbandonato diversi sacchi neri e un sacco viola nella zona del cimitero convinto di farla franca. Ma è stato individuato, grazie ai documenti lasciati tra i rifiuti, e sanzionato così come previsto dalla normativa vigente.

E’ successo nei giorni scorsi in paese quando un cittadino residente in paese è stato convocato dagli agenti della Polizia locale per rispondere dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico in barba a qualsiasi regola, anche di buon senso.

Gli agenti erano arrivati alla sua identificazione a seguito di n’accurata attività di verifica e ispezione dei sacchi lasciati vicino al camposanto. Nei suoi confronti è stata così elevata una sanzione amministrativa.

L’attività effettuata dalla Polizia locale si inserisce nell’ambito dell’azione di contrasto e prevenzione contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio promosso con determinazione dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli.