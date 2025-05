Airuno, alpini al lavoro per ripulire i sentieri lungo PedalAdda

L’intervento di pulizia è stato effettuato questa mattina, sabato

Si inserisce nell’ambito della pianificazione effettuata dal Comune

AIRUNO – Penne nere al lavoro questa mattina, sabato, per la pulizia della vegetazione circostante al Pedaladda, il sentiero che costeggia il corso del fiume Adda.

L’intervento si inserisce nel novero di quelli programmati grazie alla preziosa collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i volontari, che dedicano il loro tempo e le loro energie per tutta la comunità.

Nello specifico la Giunta, guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli, ha sottoscritto con gli alpini una convenzione che ha per oggetto l’intervento di pulizia e manutenzione di alcune aree sensibili del paese.

Non solo. Sono iniziati alcune settimane fa gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico svolti dalla ditta incaricata e dall’operatore ecologico. “Il tempo piovoso non aiuta, ma sono già in programma i prossimi interventi” puntualizzano dal palazzo municipale.