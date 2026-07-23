Airuno: asfaltature in corso, ecco le vie interessate

Gli interventi sono iniziati settimana scorsa
Diverse le zone del paese interessate dai lavori
AIRUNO – Sono iniziati settimana scorsa, da lunedì 13 luglio, i lavori di asfaltatura stradale sul territorio comunale.
Gli interventi stanno riguardando diverse zone del paese con particolare riguardo a via Postale Vecchia (dal civico n. 13 / Scuola Materna a Piazza IV Novembre), via Vittorio Emanuele II, piazza Fenaroli, via San Francesco e via dei Nobili.
L’amministrazione comunale invita i residenti e tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria e a osservare scrupolosamente le indicazioni del personale di cantiere.
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