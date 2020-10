Airuno, dal 26 la ripresa dell’attività didattiche alla scuola dell’infanzia

Spostata di una settimana la conclusione dei lavori per permettere di fare le ultime pulizie e sanificazioni

La decisione è stata presa durante il sopralluogo svolto nei giorni scorsi alla scuola dell’infanzia

AIRUNO – E’ prevista per lunedì 26 ottobre, con una settimana di ritardo rispetto al cronoprogramma previsto, la ripresa delle attività didattiche alla scuola dell’infanzia. A comunicarlo è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani: “Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo al cantiere della scuola dell’infanzia al termine del quale, si è deciso, in accordo con la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di Brivio, di spostare di una settimana la conclusione dei lavori. Dunque, la consegna dell’immobile dell’asilo per la regolare ripresa delle attività didattiche è prevista per lunedì 26 ottobre.

Questa operazione permette di apportare tutte le rifiniture necessarie unitamente alle pulizie e sanificazioni in modo ottimale e con tutto il tempo necessario, allo scopo di avere l’immobile dell’infanzia in perfetta operatività, sicurezza ed efficienza”.