Airuno, inaugurato il nuovo centro anziani La Locomotiva

La nuova struttura è stata aperta nel pomeriggio di oggi, martedì

Il centro anziani ospitato nel salone a primo piano dell’oratorio grazie alla disponibilità del parroco don Ruggero

AIRUNO – Inaugurato oggi pomeriggio, martedì, alla presenza del sindaco Gianfranco Lavelli e di altri esponenti dell’amministrazione comunale il nuovo spazio aggregativo per anziani allestito in un salone dell’oratorio. Situato al primo piano della struttura di proprietà della parrocchia, raggiungibile anche con l’ascensore esterno, il centro anziani prenderà il nome di “La Locomotiva”.

“Vogliamo che questo sia il primo vagone del treno di iniziative e proposte riservate alla terza età” ha precisato l’assessore Adele Gatti, referente per i Servizi sociali, annunciando anche l’intenzione di aprire qui, ogni due settimane, uno sportello con un operatore incaricato di aiutare le persone nel disbrigo di pratiche attinenti alle prenotazioni di visite e altre incombenze pratiche.

Il centro anziani sarà aperto due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 17. Per una giornata a settimana sarà a disposizione anche un operatore della cooperativa L’Arcobaleno, in continuità con quanto promosso in passato con il Cal, centro anziani lombardo nei locali delle suore.

“Ringraziamo di cuore il parroco don Ruggero per averci messo a disposizione questi spazi e siamo contenti di vedervi qui oggi. E’ da giugno, appena dopo il nostro insediamento, che ci siamo rimboccati le maniche per trovare una soluzione per non restare senza il centro di aggregazione per gli anziani” ha puntualizzato, senza nascondere un pizzico di soddisfazione, il sindaco, ricordando che la referente comunale del centro anziani è la consigliera Cinzia Soldo.

A partire dal prossimo anno verrà chiesto ai frequentatori della struttura di versare una quota annuale di iscrizione al centro anziani a copertura delle spese sostenute.