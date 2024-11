Airuno. Manca poco alla fine dei lavori alla Cascina Rapello

È stata, inoltre, iniziata la posa delle strutture in legno esterne che accoglieranno i pannelli solari e finite le assistenze murali per il passaggio degli impianti e delle ventilazioni. Ad ottobre sono iniziati gli scavi per la realizzazione della fossa biologica. Ora, invece, è iniziata la raccolta fondi per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per una Cascina green e sostenibile.