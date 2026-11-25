Dalle 14 in via Vittorio Emanuele II attività per bambini, associazioni, degustazioni e musica

Alle 18 l’accensione delle luminarie sul Tolsera

AIRUNO – Un pomeriggio dedicato allo spirito natalizio, con attività per bambini, iniziative solidali, degustazioni e musica. Domenica 6 dicembre, a partire dalle 14, la Pro Loco Airuno invita la cittadinanza all’area mercato di via Vittorio Emanuele II per un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Il programma prevede truccabimbi e laboratori natalizi, oltre alla possibilità di scrivere la letterina a Babbo Natale insieme ad AVIS. Non mancheranno le occasioni per sostenere alcune realtà del territorio: gli Amici di Pedro raccoglieranno giochi da donare ai bambini più bisognosi, mentre Probabilità proporrà dolci natalizi a sostegno dei propri progetti. Presente anche un banchetto di AIL Lecco, con le stelle di Natale benefiche.

Per tutta la durata del pomeriggio saranno disponibili biscotti, tè caldo e cioccolata. In programma anche una degustazione di birre natalizie in collaborazione con Gleeson’s Pub, accompagnata dalle esibizioni musicali dei Flauti di Lana.

La festa proseguirà nel tardo pomeriggio: dalle 17 sarà possibile ritirare la buseca d’asporto, su prenotazione, mentre alle 18 è prevista l’accensione delle luminarie sul Tolsera.

Un’occasione per ritrovarsi e condividere l’atmosfera delle feste, tra intrattenimento, tradizioni e attenzione verso chi ha più bisogno.