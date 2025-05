Airuno: successo per la pizzoccherata di Gos, ma la pioggia ferma la musica

La pizzoccherata di Gos, promossa dalla Pro Loco, si è tenuta sabato sera

Annullato per maltempo l’atteso concerto dei Bastian Cuntrari

AIRUNO – Grande successo sabato sera per la pizzoccherata di Gos, iniziativa promossa dalla Pro Loco.

Oltre duecento persone si sono ritrovate per gustare il prelibato piatto valtellinese, preparato con cura dai volontari.

Purtroppo, l’improvvisa pioggia serale ha costretto gli organizzatori ad annullare l’attesissimo spettacolo musicale dei Bastian Cuntrari. Un vero peccato per i presenti che non hanno potuto godere della loro coinvolgente musica.

Nonostante questo imprevisto, il presidente della Pro Loco Airuno, Thierry Averna, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della serata. “Siamo davvero contenti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dagli airunesi”, ha dichiarato Averna. “Ringrazio di cuore tutti i volontari e soprattutto i giovani che, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno reso possibile questa bella serata. Anche se il maltempo ci ha impedito di animare la serata con la musica, l’obiettivo principale di condividere un momento di convivialità e di valorizzare le nostre tradizioni è stato raggiunto”.

La Pro Loco Airuno guarda ora avanti, forte del successo di questa edizione, e si prepara già per i prossimi eventi che animeranno la vita del paese.