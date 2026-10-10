“Aiutaci a migliorare Bellano”: ultimi giorni per compilare il questionario

Residenti, lavoratori, proprietari di seconde case e visitatori chiamati a raccontare come vivono il paese

L’indagine approfondisce esperienza di visita, mobilità, servizi e qualità dell’accoglienza per individuare punti di forza e aspetti da migliorare

BELLANO – Ultimi giorni per partecipare al questionario con cui il Comune di Bellano, insieme all’Università Bocconi, sta cercando di capire come viene vissuto il paese da residenti, lavoratori, proprietari di seconde case e visitatori. La raccolta dei dati si chiuderà infatti lunedì 12 ottobre.

L’indagine, dal titolo “Aiutaci a migliorare Bellano”, è anonima, richiede pochi minuti e punta a raccogliere opinioni, esperienze e bisogni per costruire una fotografia il più possibile concreta dei punti di forza e delle criticità del paese. I risultati saranno analizzati soltanto in forma aggregata.

Il questionario non si limita a chiedere un giudizio generale su Bellano, ma prova a ricostruire l’esperienza di chi la frequenta: quanto tempo vi si ferma, con quale mezzo arriva, se il paese rappresenta la meta principale del viaggio oppure una base per visitare altre località del Lago di Como, fino al livello di soddisfazione complessiva.

Una parte importante dell’indagine riguarda la mobilità e l’accessibilità. Ai partecipanti viene chiesto di valutare l’organizzazione dei parcheggi, i collegamenti con i mezzi pubblici e la facilità con cui si possono raggiungere le frazioni e le aree montane. L’obiettivo è capire quanto sia semplice muoversi dentro e fuori Bellano e quanto il sistema dei trasporti risponda alle esigenze di chi vive il paese o lo visita.

Lo sguardo si allarga poi alla qualità degli spazi e alla capacità di valorizzare il territorio. Nel questionario trovano spazio il decoro degli spazi pubblici, la cura del centro storico e del lungolago, ma anche l’attenzione riservata alle frazioni, alla montagna e ai sentieri.

Un altro capitolo riguarda l’esperienza turistica nel suo complesso. Viene chiesto di esprimere una valutazione sull’offerta ricettiva, sulla ristorazione, sulle proposte culturali e museali, sugli eventi e sulle attività sportive e all’aperto. Non manca il tema del rapporto qualità-prezzo, così come quello della fruibilità dei principali luoghi di visita nei momenti di maggiore afflusso.

L’indagine prende in considerazione anche un aspetto spesso decisivo per chi arriva per la prima volta: la facilità con cui si riescono a trovare informazioni su cosa vedere, sugli orari e sulla segnaletica. Da qui si arriva poi a una valutazione più generale dell’esperienza vissuta a Bellano.

Tra le domande compare anche il grado di conoscenza dei riconoscimenti ottenuti dal paese negli anni, tra cui Borghi più belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club, Best Tourism Village, Cittaslow e Comune Fiorito.

C’è infine una parte più direttamente legata alle ricadute economiche del turismo: ai visitatori viene chiesto di indicare, in via orientativa, quanto hanno speso o prevedono di spendere a Bellano durante la visita, escludendo l’eventuale pernottamento.

Il questionario è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e polacco, una scelta pensata per coinvolgere anche il pubblico internazionale che frequenta Bellano.

Comune e Università Bocconi hanno quindi rilanciato l’invito a partecipare prima della chiusura della raccolta dati. L’obiettivo è arrivare al 12 ottobre con un campione il più possibile ampio e diversificato, così da trasformare percezioni ed esperienze individuali in indicazioni utili per capire come Bellano viene vissuta oggi e dove può migliorare domani.

Usa il link per compilare il questionario.