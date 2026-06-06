Al “Greppi” premiati i vincitori del concorso letterario “Parole dalla Villa”

Il concorso letterario è giunto alla 20esima edizione
Divisi per biennio e triennio, gli studenti hanno potuto presentare elaborati di narrativa, poesia e saggistica (solo triennio)
MONTICELLO BRIANZA – Si è tenuta giovedì mattina, 4 giugno, la cerimonia di premiazione del concorso letterario promosso ormai da vent’anni a questa parte all’interno dell’istituto Greppi per dare agli studenti la possibilità di esprimere la propria creatività.
Intitolato quest’anno “Parole dalla Villa – in ricordo di Livia Dean”, il concorso, organizzato dalle professoresse Francesca Maggioni e Barbara Battistella, è stato suddiviso in diverse categorie, distinte per biennio e triennio, di narrativa e poesia a tema libero. Da quest’anno, solo per le classi del triennio, si è aggiunta anche una nuova sezione di saggistica, in cui i partecipanti hanno potuto cimentarsi nella scrittura di un testo critico-filosofico.
“Un elemento che non cambia è invece chi ha decretato i vincitori: una giuria formata
da docenti, che hanno scremato le proposte che sono state consegnate e da studentesse, che hanno valutato i testi e argomentato le loro preferenze durante l’incontro della giuria. Sono state davvero capaci e precise, talvolta persino più severe di noi docenti!” ha commentato la prof.ssa Maggioni.
“Oltre alla gloria, si vince anche un premio sostanzioso: tutti i vincitori, infatti, ottengono buoni libro da spendere in una libreria del territorio” ha aggiunto la prof.ssa Barbara Battistella.
Durante la cerimonia, i docenti hanno letto le motivazioni per l’assegnazione dei premi ed estratti significativi dei testi vincitori; gli studenti-scrittori, poi, hanno risposto ad alcune domande poste proprio dalle studentesse della giuria.
L’evento è stato allietato anche dal contributo musicale di alcuni studenti: Filippo Marzi di 3IK al pianoforte, Alessio Sesti di 3SA al trombone, Riccardo dell’Era di 4IB al trombone e Nike de Quattro di 3SB al pianoforte.
Di seguito i titoli dei lavori e i nomi degli studenti premiati
- Narrativa biennio
Terza classificata: Elyana Ghahremani Jajin classe 1LB con “Sta volta sappiamo per
cosa stiamo lottando”
Seconda classificata: Nausika Celeste Cerrato classe 2SA con “Eterno novembre”
Prima classificata: Mirea Del Fabbro classe 2SA con “Mezzogiorno della vita”
- Poesia biennio
Terza classificata: Valentina Sirtori classe 2LB con “Loto”
Seconda classificata: “Scomparire” (di una studentessa che ha scelto di rimanere anonima)
Prima classificata: Melissa Canali classe 1EC con “Dove cresce il silenzio”
- Saggistica triennio
Prima classificata: Elisa Corti classe 4LB con “La verità non è innocente”
- Narrativa triennio
Seconda classificata: Elettra Mazza classe 3SA con “Il processo di Socrate”
Prima classificata: Alessandra Mauri classe 4EA con “Alle 6.24 decido di restare”
- Poesia triennio
Terza classificata: Elisa Frigerio classe 4SA con “Che faresti?”
Seconda classificata: Alessandra Mauri classe 4EA con “Il delitto commesso nel silenzio”
Prima classificata: Alice Berardi classe 4EA con “Blasfemo è l’amore”
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