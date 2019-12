Al via il servizio di navetta gratuito per il mercato settimanale di Casargo e Margno

ALTA VALSASSINA – Le amministrazioni comunali di Casargo, Crandola Valsassina e Margno, per le festività natalizie, hanno previsto un servizio sperimentale gratuito di bus navetta per permettere ai turisti e ai residenti che non vogliono utilizzare l’auto di raggiungere agevolmente i mercati settimanali di Casargo e Margno. Il servizio è partito lunedì 23 dicembre a Casargo, proseguirà sempre a Casargo il 30 dicembre ed il 2 gennaio a Margno.

GLI ORARI DEL BUS