Al via la 49^ Festa Democratica di Barzago: dieci giorni di buona cucina e musica

Dal 3 al 12 luglio torna la festa del PD al Centro Sportivo Comunale

Ospiti dell’evento: Gian Mario Fragomeli, Manuel Tropenscovino e Patrizia Riva

BARZAGO – Torna uno degli appuntamenti più attesi e longevi dell’estate lecchese. Dal 3 al 12 luglio, il Centro Sportivo Comunale di Barzago ospiterà la Festa Democratica, organizzata dal Circolo locale del Partito Democratico.

Giunta alla sua 49ª edizione la manifestazione si conferma un punto di riferimento storico per il territorio, capace di rinnovarsi anno dopo anno unendo l’impegno politico alla buona cucina e al divertimento.

Il cartellone degli eventi è come sempre ricco. Si parte venerdì 3 luglio alle ore 19 con l’inaugurazione insieme al consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, al Segretario provinciale PD Manuel Tropenscovino e alla Presidente provinciale PD Patrizia Riva, a cui seguirà il Torneo di calcio balilla a cura del Comitato Mario Tentori, giunto alla terza edizione.

Gli appassionati del ballo liscio troveranno ben quattro appuntamenti dedicati, a partire da sabato 4 luglio con la Rosolino Band e domenica 5 con l’Orchestra Ieri e Oggi. Si prosegue mercoledì 8 insieme alla Saverio Masolini Band, fino alla serata di sabato 11 luglio in compagnia della Gian Spada Band.

Non mancheranno i generi musicali più vari e i momenti di approfondimento culturale. Martedì 7 luglio, lo spazio sarà dedicato al cantautorato italiano con i Fattincasa. Mentre venerdì 10 luglio salirà sul palco l’energia pop-rock dei Mister Sound. Giovedì 9 luglio la Festa ospiterà una serata speciale curata dalla sezione ANPI Vittoria Bottani dei comuni del casatese, che vedrà l’attesa esibizione del Coro Popolare Antifascista di Calolziocorte. Per poi arrivare alla prestigiosa chiusura di domenica 12 luglio affidata alle raffinate sonorità dell’As You Wish Jazz Quartet.

Quasi mezzo secolo di storia testimonia il profondo legame tra la Festa democratica e la sua comunità, offrendo uno spazio aperto a tutti, caratterizzato da una proposta gastronomica di qualità, da serate musicali e buona compagnia. Tutte le sere, infatti, dalle 19 in avanti i volontari saranno pronti ad accogliere i visitatori con le specialità del ristorante e della pizzeria con forno a legna.