Da stasera e per sette giovedì negozi aperti in centro fino alle 22.30

Pro Loco e Nostra Mela hanno unito le forze per riproporre l’iniziativa che la scorsa estate aveva conquistato i meratesi

MERATE – Musica dal vivo in diversi angoli del centro e negozi aperti in centro fino alle 22.30 con via Manzoni che diventa un’isola pedonale. E’ tutto pronto per il primo appuntamento di Estate a Merate con lo shopping sotto le stelle e musica dal vivo il giovedì sera. Sette in totale le aperture straordinarie messe in programma dai commercianti, da oggi fino a luglio inoltrato in modo da accompagnare i meratesi in un’estate che si spera possa essere contrassegnata da un minimo di ritorno alla normalità, pur nel rispetto di tutte le normative anti Covid in vigore.

Mutuando il successo raccolto lo scorso anno, la Pro Loco, guidata da Matteo Albani e Nostra Mela, capitanata da Simona Vitali, hanno fatto ancora quadrato unendo sforzi ed energie per regalare dei giovedì sera di svago e intrattenimento alla cittadinanza.

I negozi prolungheranno l’apertura alle 22.30 mentre in diversi punti della città sarà possibile godere di spettacoli musicali e di intrattenimento. Sempre questa sera, alle 20.30, è in programma l’inaugurazione della mostra dedicata a Raffaello allestita nell’atrio del Comune dalla Scuola d’arte pura e applicata nell’ambito dell’iniziative di Ouverture Merate 2021.