Albanese al Cinema Jolly: sold out in meno di quattro ore

Esaurite le 423 poltrone per la serata del 9 febbraio
Un evento speciale per la presentazione del film “Lavoreremo da grandi”
OLGINATE – Tutto esaurito in meno di quattro ore per l’arrivo di Antonio Albanese al Cinema Jolly. La presentazione del film “Lavoreremo da grandi“, in programma lunedì 9 febbraio alle 20.15, ha registrato il sold out già nel pomeriggio di ieri, con botteghino e sito web letteralmente presi d’assalto.
Sono stati 423 gli spettatori riusciti ad assicurarsi una poltrona per l’incontro con l’attore, che presenterà personalmente il suo nuovo lavoro cinematografico. Un risultato che conferma, ancora una volta, il legame speciale tra la sala di Olginate e Albanese, da tempo considerato l’attore simbolo del Cinema Jolly.
La direzione del cinema ha ringraziato l’attore per la disponibilità a inserire Olginate nel tour di presentazione del film, che lo porterà nelle principali sale cinematografiche italiane. L’appuntamento del 9 febbraio è atteso come un nuovo momento significativo nella storia della sala.
Nel frattempo restano aperte le prevendite per le proiezioni del film “Lavoreremo da grandi” in programma nei giorni 5, 6, 7 e 8 febbraio.