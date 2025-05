Alla Madonna del Bosco la giornata di zona per il Giubileo delle famiglie

La giornata di zona, promossa dalla Pastorale familiare della zona 3 di Lecco, si terrà domenica 1° giugno

L’iniziativa si terrà alla Madonna del Bosco, chiesa giubilare

IMBERSAGO – Un momento di festa rivolto alle famiglie cristiane. Si terrà domenica 1° giugno al Santuario della Madonna del Bosco, chiesa giubilare del territorio, la giornata di zona, iniziativa promossa dalla commissione di Pastorale Familiare della Zona III^- Lecco come momento di visibilità e aggregazione.

La giornata prenderà avvio alle 10 a Villa Grugana a Calco, sede del Pime: da qui partirà il pellegrinaggio verso la Madonna del Bosco proponendo durante il percorso alcune meditazioni e canti festosi per recuperare il senso e il significato del Giubileo come cammino verso una rinnovata conversione.

Alle 11.30 è prevista la partecipazione alla messa al Santuario mariano, presieduta da monsignor Gianni Cesena, vicario episcopale per la Zona III- Lecco. Al termine della celebrazione liturgica si potrà gustare il pranzo al sacco, mentre nel corso del pomeriggio si terranno giochi e intrattenimenti per i bambini: per i più piccoli si è pensato a giochi, attività, fiabe, trucca bimbi mentre per i più grandi l’animazione sarà a carico di un gruppo scout.

Come per le precedenti edizioni, gli organizzatori hanno voluto invitare all’iniziativa associazioni e movimenti a favore della crescita e della cura della famiglia come Incontro Matrimoniale, Famiglie Nuove, Equipe nostre dame, Fondazione don Silvano Caccia, Retrouvaille, Acor, Raccontiamo l’adozione;,Alfa (famiglie affidatarie), Gli amici dell’affido.

Il programma prevede anche, dalle 14.30 alle 15.30, uno spazio di riflessione dedicato agli adulti. Saranno ospiti i coniugi Sara e Daniele Lissi, (responsabili regionali della Pastorale Famigliare). A loro è stato chiesto di riprendere i contenuti della mostra “We home”, ospitata fino al 29 maggio sempre a Imbersago per approfondire e offrire un momento di confronto sul tema della famiglia e della capacità di provocare in modo positivo dai cambiamenti sociali e culturali.

L’esposizione, aperta nei giorni feriale dalle 16.30 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è stata promossa dal Cisf, centro internazionale Studi Famiglia, in occasione dei 50 anni di attività.

La giornata di zona si concluderà alle 16.30 con un momento aggregativo con canti e preghiere presso la Scala Santa.