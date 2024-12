All’ospedale di Merate nuovi totem per la gestione delle code

Saranno attivati da lunedì 16 dicembre

È possibile prenotare il posto in coda per i pazienti TAO, per la consegna dei campioni e per il prelievo

MERATE – L’Asst di Lecco sta sostituendo i totem per la gestione delle code presso le casse ambulatoriali dei presidi ospedalieri e territoriali. Da lunedì 16 dicembre saranno attivati i nuovi totem presso l’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

È possibile prenotare il posto in coda per i pazienti TAO, per la consegna dei campioni e per il prelievo, dal sito internet aziendale o direttamente dal seguente indirizzo: https://asst-lecco.startbooking.it/ui/public.

Le prenotazioni del posto in coda già effettuate sul sistema attuale (TuPassi) rimangono valide per i servizi del centro prelievi di Merate.

Per le altre sedi e servizi rimane attivo TuPassi, il servizio di prenotazione del posto in coda da remoto raggiungibile attraverso il sito internet aziendale al seguente indirizzo: https://www.asst-lecco.it/servizi/prenotazioni/.