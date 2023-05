Alluvione in Emilia. Mandello e Abbadia fanno il pieno di solidarietà

Raccolta materiale e fondi di successo per le popolazioni colpite

Molti cittadini e attività commerciali a partecipare. Giunto al Centro Fieristico di Faenza il materiale raccolto

MANDELLO/ABBADIA – Successo solidale per Mandello e Abbadia: molti cittadini e parecchie attività commerciali hanno partecipato alla raccolta di beni di prima necessità per le popolazioni dell’Emilia Romagna, colpiti dall’alluvione.

“Vorremmo ringraziare – dichiarano gli organizzatori – la ‘Polisportiva Mandello’ e la ditta Milani per aver concesso un locale per la raccolta e i furgoni, e Circolo Abbadia Lariana per la disponibilità come punto di raccolta. Ci terremmo inoltre a citare le seguenti attività commerciali che hanno contribuito alla raccolta fondi, oltre al Circolo: Ristorante Colombo, Galli e Gufi, Bar Veliero, Caffè Centrale, Riva Granda, Dulcis in Fundo, Ristorante Grigna, Pizzeria Santa Maria, Pizza Pace, Il Macellaio, Ghezz, Bar Kikera, Gelateria Costantin e Locanda Alberti. Di quest’ultima vorremmo inoltre ringraziare i dipendenti per aver donato le loro mance”.

Tutto il materiale è stato consegnato presso il Centro Fieristico di Faenza, grazie alla collaborazione di Emergency e man mano sarà distribuito ai cittadini che necessitano di sussistenza.

“Un abbraccio a queste popolazioni e ai migliaia di ragazzi – concludono gli organizzatori della raccolta – che da ogni parte d’Italia, senza distinzione di regione e comune, sono al fianco dei cittadini locali nella battaglia contro il fango“.