Alpe Camaggiore, ben 33 partecipanti al corso per l’utilizzo del defibrillatore

In alpeggio a lezione dagli istruttori del Soccorso Bellanese

Il corso, diviso in due sessioni, si è tenuto al rifugio Ragno

VENDROGNO – Dopo l’inaugurazione del defibrillatore lo scorso 4 agosto, il primo corso aperto alla cittadinanza per l’utilizzo del Dae si è rivelato un vero e proprio successo.

Il corso, tenuto dagli istruttori del Soccorso Bellanese, si è svolto nella giornata di oggi, 10 agosto, al rifugio Ragno all’Alpe Camaggiore, sopra Vendrogno.

Molto soddisfatti gli organizzatori dell’iniziativa a cui hanno preso parte la bellezza di 33 persone che, con l’ausilio di manichini, hanno potuto sperimentare le tecniche di rianimazione e l’utilizzo del dispositivo salvavita.

Uno strumento che acquista una importanza ancora più rilevante in un ambiente montano come quello di Camaggiore dove, in caso di bisogno, i soccorsi impiegherebbero diversi minuti per arrivare sul posto.

Un momento di formazione molto importante che è stato suddiviso in due sessioni, una mattutina e l’altra pomeridiana. Tanti anche i bambini che, con curiosità, hanno assistito alle attività.