Alpini a Colico per ricordare l’82° anniversario della Battaglia di Nikolajewka

Domenica 2 febbraio la commemorazione degli Alpini della Sezione Alto Lario

“Non commemoriamo una battaglia per la vittoria, ma i valori che da questa immane tragedia sono scaturiti”

COLICO – Gli Alpini della Sezione Alto Lario hanno commemorato domenica 2 febbraio l’82° anniversario della Battaglia di Nikolajewka. La manifestazione, che si svolge a Colico dal 1950, ricorda il sacrificio degli Alpini durante quel tragico evento che fu la Campagna di Russia. In tale circostanza gli Alpini scrissero l’ultimo capitolo di una delle storie militari più conosciute dell’Esercito Italiano: l’eroico ripiegamento dal fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale.

La manifestazione – che ha ricevuto il Patronato di Regione Lombardia, il Patrocinio del Comune di Colico e delle Province di Lecco, Como e Sondrio – ha preso avvio a Colico con gli Onori al Vessillo Sezionale e al Comandante del 5° Reggimento Alpini di Vipiteno, il Col. Riccardo Venturini. Durante la commemorazione ufficiale il Presidente della Sezione Alto Lario Stefano Foschini ha voluto esprimere il senso della manifestazione: “Non commemoriamo una battaglia per la vittoria, commemoriamo una battaglia svolta per consentire la ritirata, per “tornare a baita” e i valori che da questa immane tragedia sono scaturiti”.

Dopo la S. Messa, concelebrata dal Cardinale Francesco Coccopalmerio e dal Parroco di Colico Don Lucio Fasoli, il corteo ha proseguito in Piazza 5° Alpini dove sono stati resi gli Onori ai Caduti di tutte le guerre con la posa di una corona d’alloro. Discorsi sono stati pronunciati dal Presidente della Sezione “Alto Lario” di Colico Stefano Foschini, dal Sindaco di Colico Monica Gilardi, dalla Vicaria del Prefetto di Lecco Marcella Nicoletti, dal Comandante del 5° Reggimento Alpini Col. Riccardo Venturini e, il discorso ufficiale, dal Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero. Toccante l’intervento del Sindaco degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale G. Galilei di Colico.

Alla cerimonia erano presenti numerosi Sindaci del territorio, i Presidenti delle Province di Lecco Alessandra Hofmann, di Como Fiorenzo Bongiasca e di Sondrio, rappresentato dal Sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero, i Presidenti delle Comunità Montane Valsassina Valvarrone e Riviera Fabio Canepari, Valli del Lario e del Ceresio Mauro Robba e Valtellina di Morbegno Maurizio Papini. Per la Questura di Lecco era presente il sostituto Commissario Stefano Cerri, per il Comando Provinciale dei Carabinieri il Col. Nicola Melidonis, per la locale Stazione dei Carabinieri il Mar. Fabrizio Carboni, per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza il Col. Massimo Ghibaudo.

Presenti i Gonfaloni del Comune di Colico e di Regione Lombardia, unitamente ai Gonfaloni delle Province di Lecco, Como, Sondrio e numerose bandiere e stendardi di associazioni d’Arma e Civili. Non sono mancati i rappresentanti dell’Istituto Nastro Azzurro di Lecco, dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Numerosi i Volontari della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini, del Gruppo intercomunale di Colico e Dorio, dei Carabinieri in Congedo di Lecco e della Croce Rossa Italiana di Colico.

I momenti più salienti della cerimonia sono stati sottolineati dal suono della Fanfara Alpina Alto Lario “Cav. Mariano Stella”; la celebrazione della S. Messa è stata accompagnata dal Coro Musica Viva di Colico. Alla manifestazione hanno partecipato studenti delle scuole di Colico, accompagnati dai docenti e dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Leda Montinaro, e due giovani ragazzi che hanno frequentato il Campo Scuola dell’Associazione Nazionale Alpini.

A testimoniare la rilevanza dell’evento la presenza di 120 gagliardetti e i vessilli delle Sezioni ANA Argentina, Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza, Valtellinese e Varese.

Applauditi con affetto e gratitudine i ragazzi del 5° Reggimento Alpini che, lunedì 3 febbraio, hanno svolto una marcia di addestramento lungo i manufatti militari della Linea Cadorna, da Dervio a Vestreno, preceduta dall’alzabandiera e l’Onore ai Caduti presso il Monumento ai Caduti di Dervio, alla presenza del Sindaco Stefano Cassinelli, del Capogruppo ANA di Dervio Gianfranco Acerboni, del Presidente della Sezione di Colico Stefano Foschini e del Consigliere della Sezione di Lecco Giuseppe Tintori.