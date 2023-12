Alpini Colico. Concerto della Fanfara ultimo atto del 50esimo anniversario

L’emozionante repertorio musicale della Fanfara Alpina Alto Lario a chiudere un anno di festeggiamenti

Consegnate durante l’evento targhe e crest commemorativi per penne nere e istituzioni

COLICO – Si è svolto ieri, sabato, presso l’Auditorium Michele Ghisla di Colico, il concerto in conclusione delle manifestazioni previste per il 50° anniversario della fondazione della Sezione Alpini “Alto Lario” di Colico.

Erano presenti, oltre a numerose penne nere, cittadini provenienti da tutto l’alto lago giunti nella cittadina di Colico per sentire il repertorio musicale proposto dalla Fanfara Alpina Alto Lario Cav. Mariano Stella diretta dal Maestro Valter Vola. Il concerto, aperto dall’immancabile “Inno degli Alpini”, ha avuto momenti di toccante emozione al suono del “Signore degli Cime” e durante l’Inno Nazionale.

Con il past-presidente Luigi Bernardi, il presidente della Sezione Stefano Foschini ha consegnato i crest commemorativi ai soci fondatori della Sezione: Lino Ardenghi, Vito Ardenghi e Giovanni Bettiga del Gruppo di Colico, Alberto Traversi del Gruppo di Trezzone, Bartolomeo Tunesi del Gruppo di Domaso. Hanno ritirato il crest il capigruppo di Peglio Marco Peracca per l’Alpino Giorgio Feloi, il capogruppo di Consiglio di Rumo Lorenzo Travi per l’Alpino Romano Guaresi e il capogruppo di Catasco Vittorino Maffioli per l’Alpino Teodoro Martinoni.

Non poteva mancare la consegna di una targa commemorativa alla Madrina della Sezione Neva Ardenghi, al sindaco di Colico Monica Gilardi, al presidente della Fanfara Alpina Alto Lario Gianluigi Lonni, al Maestro Valter Vola, al presidente della Pro Loco di Colico Tullio Cristini e naturalmente al past-president Luigi Bernardi.

“L’apertura delle manifestazioni per il 50° anniversario della fondazione della Sezione è avvenuta a Pianello del Lario il 9 giugno con il concerto del Coro Grigna della Sezione ANA di Lecco, la chiusura con un altro concerto, della Fanfara Alpina Alto Lario Cav. Mariano Stella – ha dichiarato il Presidente della Sezione Stefano Foschini -. Sempre giovane, nonostante i suoi quasi 74 anni di attività, la Fanfara Alto Lario è costantemente presente con la Sezione alle Adunate Nazionali e di raggruppamento e in tutte le manifestazioni locali e non solo”.

Emozionante il momento in cui il presidente Foschini ha ringraziato tutti i collaboratori della Sezione, il presidente fondatore Davide Del Pero, i consiglieri, i segretari e i capigruppo che si sono avvicendati in questi 50 anni di storia che ha fatto grande una Sezione geograficamente piccola e giovane rispetto alle altre Sezioni d’Italia. Un commosso pensiero è stato dedicato ai soci fondatori che hanno “posato lo zaino a terra”.

Ha concluso la manifestazione un rinfresco organizzato dal Gruppo ANA di Colico a base di panettone, pandoro, spumante e l’immancabile “vin brûlé”.