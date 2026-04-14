Alpinismo giovanile CAI Calolziocorte, 36 ragazzi in escursione a Carenno

“Buona la prima”: camminata a Carenno tra natura e attività educative

Le prossime tappe sono già programmate

CALOLZIOCORTE – È partita con grande entusiasmo la stagione delle uscite dell’Alpinismo Giovanile della sezione di Calolziocorte del CAI. Dopo il successo dell’Open Day, sono state numerose le iscrizioni alle attività programmate, che hanno raggiunto quota 36 tra bambini e ragazzi.

Domenica 12 aprile, di buon mattino, accompagnatori, giovani partecipanti e alcuni genitori si sono ritrovati a Carenno per la prima escursione stagionale. Il gruppo ha affrontato un percorso ad anello che, attraverso boschi di faggi e castagni, ha toccato le località di Colle di Sogno e Boccio, per poi rientrare al punto di partenza nel tardo pomeriggio.

Il tracciato ha comportato un dislivello complessivo di circa 620 metri, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nella natura e nel territorio prealpino.

Durante l’escursione i ragazzi sono stati accompagnati dall’agronoma Noemi, che ha illustrato l’importanza degli alberi per l’ecosistema locale e per la fauna del bosco, mostrando anche semi e germogli, suscitando curiosità e interesse tra i più giovani.

Dopo la pausa pranzo, il gruppo ha proseguito la giornata con attività ludico-formative dedicate alla montagna: giochi con corde e moschettoni hanno permesso ai ragazzi di familiarizzare con l’attrezzatura alpinistica in modo semplice e coinvolgente.

“Buona la prima”, commentano gli accompagnatori, già pronti a ripartire con le prossime uscite sul territorio, che toccheranno Sentiero della Brianza, Savogno, Culmine di Dazio, Rifugio Porro e Biandino.