A’Marco’rd Day: grande successo per la seconda edizione

VALMADRERA – Grande partecipazione per la seconda edizione dell’evento benefico A’Marco’rd Day, svoltosi il 21 settembre 2025 alla piana di San Tomaso, a Valmadrera. L’iniziativa, organizzata in memoria di Marco Maggi, ha l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere all’ospedale che lo ha avuto in cura e di sostenere piccole realtà del territorio.

Circa 300 persone hanno preso parte alla giornata, salendo fino a San Tomaso per partecipare alle diverse attività proposte. Gli ospiti hanno potuto seguire lezioni di pilates grazie alla collaborazione con ASD Danza di Valmadrera, cimentarsi nella kickboxing con Kickboxing Lecco e partecipare a laboratori nel bosco e a momenti di animazione per bambini, grazie ad Animarte di Malgrate. Non sono mancati stand per la distribuzione di cibo e bevande, che hanno completato l’atmosfera festosa della giornata.

“Siamo molto felici della partecipazione di quest’anno. Le seconde edizioni sono sempre una bella sfida, ma l’abbiamo superata con soddisfazione”, commentano gli organizzatori. “Abbiamo sentito fortissimo il sostegno, l’affetto e la generosità dei partecipanti. È stato bellissimo vedere bambini, famiglie, amici e sconosciuti partecipare al nostro evento, con rispetto per il luogo che ci ha accolti e tutti in armonia. In giornate come questa riusciamo a vedere come il bene e l’amicizia che ci ha lasciato Marco risuonino anche negli altri”.