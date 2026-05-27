Ambiente. Numeri in crescita per la Cer Missaglia – Casatenovo

A giugno verrà convocata l’assemblea dei soci per il rinnovo del direttivo della comunità energetica

“L’obiettivo è di aumentare la partecipazione dei cittadini e valorizzare sempre più lo scambio locale di energia rinnovabile all’interno della medesima cabina primaria”

CASATENOVO / MISSAGLIA – Sempre più adesioni alla Cer, la comunità energetica rinnovabile di Missaglia – Casatenovo, i cui soci sono arrivati a quota 77. A darne notizia sono il sindaco di Missaglia Paolo Redaelli e il vice di Casatenovo Lorenzo Citterio che sottolineano con favore l’interesse crescente di cittadini e imprese verso i temi della sostenibilità energetica e della condivisione dell’energia rinnovabile sul territorio.

“Gli incontri pubblici, promossi a marzo e aprile, dedicati ai temi dell’energia condivisa e dell’installazione di pannelli fotovoltaici hanno registrato una buona partecipazione

e un positivo riscontro da parte della cittadinanza – precisano gli amministratori -. Gli appuntamenti hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento sulle opportunità offerte dalla comunità energetica, sia per i produttori sia per i semplici consumatori di energia”.

Gli uffici tecnici dei due Comuni sono a disposizione per distribuire materiale informativo ai cittadini che presentano pratiche per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Nel mese di giugno sarà convocata l’assemblea dei soci per il rinnovo del direttivo della comunità energetica. “Sarà un momento importante per condividere il percorso svolto finora e programmare le future attività di promozione e sviluppo della Cer sul territorio – continuano Redaelli e Citterio – . La Comunità Energetica Rinnovabile Missaglia – Casatenovo continuerà infatti a promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione dei cittadini e valorizzare sempre più lo scambio locale di energia rinnovabile all’interno della medesima cabina primaria. Con la cessazione del c.d. “Scambio sul posto”, peraltro, l’ingresso in una Cer rappresenta ad oggi l’unico canale per accedere alla tariffa incentivante promossa dal Gse”.

Per aderire, anche come semplice consumatore, alla comunità energetica è sufficiente accedere al sito cerinrete.it e selezionare la Cer Missaglia-Casatenovo.