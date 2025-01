Anche due lecchesi tra i 23 agenti di Polizia Locale premiati dalla regione

Riconoscimenti all’Assistente scelto Mario Giovine e all’Agente Beatrice Porro di Paderno d’Adda

“Donne e uomini in divisa che svolgono, silenziosamente, quel lavoro di ‘cultura della legalità’ tanto urgente”

PADERNO D’ADDA – Anche due lecchesi tra i 23 agenti di Polizia locale, provenienti da diversi Comuni della Lombardia, premiati oggi a Varese nel corso di una cerimonia solenne in occasione della festività del patrono, San Sebastiano. Si tratta di personale che si è distinto per meriti speciali per episodi avvenuti nel 2023. L’evento di Regione Lombardia celebra il valore e l’impegno quotidiano delle forze di Polizia locale.

Tra i premiati, un riconoscimento speciale è stato conferito al viceispettore di Polizia, Christian Di Martino, che è stato accoltellato mentre era in servizio nella stazione di Milano-Lambrate, durante un intervento complesso. Il gesto eroico e il coraggio dimostrato nell’affrontare una situazione di pericolo sono stati evidenziati come esempio di straordinaria dedizione al dovere.

Inoltre, è stata consegnata una targa alla memoria dell’agente di Polizia locale Nicolò Savarino, caduto in servizio a Milano. La targa è stata ricevuta dall’agente Vincenzo Notangelo del Comando di Polizia locale di Limbiate, in segno di riconoscimento per il loro contributo nel perpetuare il ricordo e i valori che Savarino ha rappresentato.

“Nel celebrare la nona edizione della Giornata regionale della Polizia Locale – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa – vogliamo rendere omaggio agli uomini e alle donne in divisa che si distinguono per il loro coraggio, la generosità e l’impegno quotidiano al servizio della comunità. Oggi premiamo 23 agenti che rappresentano gli oltre 8.000 operatori della Polizia Locale in Lombardia, simbolo di un Corpo che è il primo baluardo di legalità per i cittadini”.

“Quella di oggi è una giornata importante – ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – per tributare onore a quel presidio imprescindibile di legalità volto a garantire il decoro delle nostre città. È un’occasione non solo per ringraziare chi tra gli agenti si è maggiormente distinto, ma anche per esprimere gratitudine a tutti coloro che, grazie alla passione, alla tenacia, all’abnegazione consolidano una sinergia irrinunciabile tra le Forze dell’ordine e la cittadinanza. Donne e uomini in divisa che svolgono, silenziosamente, quel lavoro di ‘cultura della legalità’ tanto urgente quanto fondamentale in questo momento storico. Regione Lombardia con i suoi strumenti c’è e ci sarà per sostenere queste sentinelle del territorio, sempre presenti, a rendere, a coltivare e a promuovere il ‘bello’ dei nostri luoghi”.

Per la provincia di Lecco sono stati premiati l’Assistente scelto Mario Giovine e l’Agente Beatrice Porro del Comune di Paderno d’Adda.