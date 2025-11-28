Anche il Cfpa Casargo al Premio Aimo e Nadia Giovani 2026

I vincitori accederanno a sei mesi di formazione retribuita e sei mesi di contratto nelle strutture del Gruppo Aimo e Nadia

Piazza: “I nostri ragazzi sapranno distinguersi”

LECCO – Il CFPA di Casargo sarà protagonista nella provincia di Lecco alla terza edizione del Premio Aimo e Nadia per i Giovani, presentata ieri a Palazzo Lombardia. L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con il Gruppo Aimo e Nadia Milano, coinvolgerà nel 2026 undici istituti e centri di formazione di tutta la regione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio formativo ed enogastronomico lombardo.

I vincitori del contest accederanno a un percorso formativo retribuito di sei mesi, comprensivo di vitto e alloggio, seguito da sei mesi di contratto nelle realtà del Gruppo Aimo e Nadia. Una formula che trasforma la formazione in una concreta opportunità di crescita professionale.

Il tema dell’edizione 2026, “Nutrire il Futuro: Cultura, Consapevolezza, Creatività”, guiderà gli studenti nella realizzazione di piatti e progetti capaci di raccontare la Lombardia contemporanea, ponendo attenzione a sostenibilità, biodiversità e filiere locali.

Il sottosegretario regionale Mauro Piazza ha espresso grande soddisfazione per il coinvolgimento del centro di formazione dell’Alta Valsassina: “Il CFPA Casargo è da anni un fiore all’occhiello della nostra provincia, una realtà capace di combinare qualità formativa, esperienze internazionali e un forte radicamento territoriale. Il suo ingresso nel Premio Aimo e Nadia ribadisce la centralità di questo istituto nella filiera lombarda dell’ospitalità. I nostri ragazzi hanno talento, passione e senso di responsabilità: sono certo che sapranno distinguersi e portare alto il nome del territorio lecchese.”

Piazza ha aggiunto: “Regione Lombardia continua a investire in percorsi che non si fermano alla competizione, ma accompagnano i giovani in un vero cammino professionale. Questo modello, basati sulla collaborazione tra pubblico e privato, offre ai ragazzi strumenti concreti per costruire un futuro stabile e qualificato”.

La finale del contest si terrà martedì 14 aprile 2026 al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, in un anno simbolico che vedrà la regione al centro delle Olimpiadi Milano–Cortina 2026.