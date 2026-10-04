Anche Merate celebra San Francesco con l’offerta dell’olio al Convento di Sabbioncello

La cerimonia si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica: a offrire l’olio il sindaco Salvioni insieme al dg di Asst Lecco Marco Trivelli

Da quest’anno il 4 ottobre è festa nazionale: “Dobbiamo portare sempre avanti la fiamma di Francesco”

MERATE – Anche Merate ha celebrato oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, con la cerimonia dell’offerta dell’olio per la lampada votiva del Santo. L’appuntamento si è tenuto, come da tradizione, nel tardo pomeriggio al convento di Sabbioncello alla presenza di numerose autorità civili e militari e di tanti fedeli: un’occasione ancora più speciale quest’anno visto la ricorrenza degli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, celebrate nella città umbra alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A presiedere la messa, concelebrata con diversi sacerdoti del territorio, il parroco di Merate don Mauro Malighetti che ha voluto sottolineare i motivi dell’offerta dell’olio, quest’anno appannaggio della comunità di Merate. “Il primo segno di quest’olio penso che sia il richiamo al tema dell’unità che deve contraddistinguere una città, una parrocchia e un popolo, uniti e concordi pur nelle differenze. L’olio che diventa fiamma rappresenta poi la luce che ci ricorda il luminoso insegnamento di Francesco. E’ poi l’unguento che lenisce le ferite ed è infine un frutto della terra e del lavoro umano. Per questi motivi l’accensione della lampada ci coinvolge tutti e ci ricorda come i santi siano modelli da imitare”.

E’ toccato poi al sindaco Mattia Salvioni salire sull’altare per ricevere dal parroco il cero con cui accendere la lampada votiva da portare nella cappella dove è conservata la statua del Santo. Al fianco del primo cittadino, a dimostrare l’intero coinvolgimento della comunità meratese, c’era anche il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli per simboleggiare l’ospedale Mandic. “Offriamo a te, San Francesco, l’olio per la lampada: arda perennemente innanzi al Tuo altare, come simbolo di amore sincero della nostra comunità. Essa ci ricorderà costantemente la luce dei tuoi insegnamenti. Ci parlerà sempre di Te, Araldo di Cristo, ispiratore dei sentimenti e delle opere migliori della nostra gente, animatore delle vicende più nobili della nostra storia. Fa che ognuno di noi voglia e sappia seguirti più da vicino nell’ascesa verso i più alti ideali di perfezione umana, sociale e religiosa”.

Al termine della messa Padre Pietro Pagliarini, guardiano di Sabbioncello, ha rimarcato come da oggi il 4 ottobre sia tornato a essere festa nazionale e ha voluto richiamare il concetto dell’unità già citato dal parroco don Mauro nella predica, rimarcando la “bella collaborazione creata tra clero, religiosi e la città”. Con un pizzico di orgoglio ha evidenziato la presenza del Convento da ben cinque secoli auspicando (almeno) altri 5 secoli di presenza in città: “Siate esigenti con noi, se vedete che non siamo veri figli di Francesco, ditecelo. Dobbiamo portare questa fiamma avanti”.

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