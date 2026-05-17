Annone Brianza. Giornata per over 65 tra cultura, socialità e teatro

L’iniziativa “Dove parlano i luoghi e vivono le storie” coinvolge i Comuni del Polo Est con visite guidate, merenda e spettacolo teatrale

Domenica 24 maggio dalle 15.30 ad Annone Brianza

ANNONE BRIANZA – Una giornata dedicata alla cultura, alla socialità e al benessere attivo degli over 65: è questo lo spirito dell’iniziativa “Dove parlano i luoghi e vivono le storie”, in programma domenica 24 maggio a partire dalle 15.30 ad Annone di Brianza.

L’evento è promosso dai Comuni del Polo Est – Annone di Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono e Sirone – nell’ambito delle Politiche per l’Invecchiamento Attivo di Regione Lombardia, attraverso il Piano di azione territoriale “ATTIVATI! – Progetto Generazione Gold”. L’iniziativa vede la collaborazione dell’Ambito Territoriale di Lecco, di Impresa Sociale Girasole, di ATS Brianza e della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera.

L’obiettivo è quello di promuovere occasioni di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio, contrastando la solitudine e favorendo stili di vita attivi nella popolazione anziana.

Il programma prevede alle 15.30 la visita guidata al Polittico della Passione presso la chiesa di San Giorgio, seguita alle 16.30 da una merenda conviviale presso l’oratorio. Alle 17.30 spazio allo spettacolo teatrale “Ogni dè el g’ha el so Sant e ogni Sant el g’ha el so dè”, in scena al Teatro dell’Oratorio di via San Giorgio 7, a cura della Compagnia Teatrale La Campagnola APS.

Un percorso che intreccia arte, tradizioni e momenti di relazione, pensato per rafforzare il senso di comunità e il benessere delle persone anziane.

“Iniziative come questa sono fondamentali per costruire comunità più inclusive e attente ai bisogni delle persone anziane” ha commentato Maria Butti, referente politico dei Comuni del Polo Brianza Est. “Offrire occasioni di incontro, cultura e socialità significa migliorare la qualità della vita e valorizzare il patrimonio umano del territorio. L’invecchiamento attivo è una risorsa e non un limite”.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro il 21 maggio. Per prenotare: telefonare al numero 3441879211 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14) oppure iscriversi tramite il seguente link https://forms.cloud.microsoft/e/14Sr5WQvxX.