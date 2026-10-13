Annone, la Camminata sull’Acqua dona 12mila euro alla ricerca

Circa 750 partecipanti alla quinta edizione organizzata da Agatha in Cammino

Il contributo a Fondazione Umberto Veronesi sosterrà uno studio sul tumore HER2 positivo

ANNONE – Cinque edizioni, circa 750 partecipanti e 12mila euro destinati alla ricerca scientifica. La Camminata sull’Acqua di Agatha in Cammino ODV si conferma un appuntamento capace di coinvolgere il territorio lecchese attorno alla prevenzione e alla lotta contro i tumori femminili. La quinta edizione si è svolta nel parco di Villa Cabella Lattuada, ad Annone di Brianza, in una giornata di sole che ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso della manifestazione.

A dare il via alla camminata è stato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, presente per testimoniare la vicinanza delle istituzioni all’attività dell’associazione. Nel corso della mattinata è stato letto anche il messaggio inviato dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa.

Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco di Annone di Brianza, Luca Marsigli, insieme ai consiglieri comunali Lorenzo Lazzarini e Federica Bartesaghi, oltre a rappresentanti delle amministrazioni di Oggiono, Ello, Suello, Molteno e Dolzago.

Il momento centrale della giornata è stato la consegna simbolica di un contributo di 12.000 euro a Fondazione Umberto Veronesi ETS, rappresentata da Clarissa Butti, componente della supervisione scientifica della Fondazione. Per il terzo anno consecutivo, Agatha in Cammino rinnova così il proprio sostegno alla ricerca: dopo aver contribuito al finanziamento di due borse di studio negli anni precedenti, quest’anno l’associazione ha scelto di sostenere uno studio clinico osservazionale prospettico dedicato al tumore al seno HER2 positivo, condotto presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

La ricerca si concentra sull’impiego nella pratica clinica del test genomico HER2DX, che analizza 27 geni insieme a dati clinici relativi al tumore. Lo strumento punta a fornire informazioni utili per orientare le decisioni terapeutiche, stimare il rischio di recidiva e valutare la probabilità di risposta ai trattamenti. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di percorsi di cura sempre più personalizzati.

Il finanziamento rientra nel progetto Hope Is Pink, attraverso il quale l’associazione porta avanti il proprio impegno a favore della ricerca scientifica e della salute delle donne.

La presidente di Agatha in Cammino, Daniela Invernizzi, ha sottolineato il valore umano del risultato raggiunto e la responsabilità che accompagna il lavoro dell’associazione.

“Quando si parla di ricerca, penso alle donne che stanno affrontando una malattia, alle loro famiglie e all’importanza di poter contare su cure sempre più efficaci. È anche pensando a loro che, come presidente di Agatha in Cammino, sento quanto sia importante continuare a sostenere la ricerca e dare continuità a questo impegno. La consegna di 12.000 euro a Fondazione Umberto Veronesi mi rende profondamente orgogliosa, perché so quanto lavoro c’è dietro questo risultato e quante persone hanno scelto di fidarsi di noi. Ogni contributo nasce da un gesto di generosità, da una presenza, da una mano tesa. Il mio desiderio è che questa fiducia continui a tradursi in sostegno alla ricerca, anno dopo anno. È un impegno che sento molto vicino e che voglio portare avanti insieme a tutta Agatha, con la convinzione che anche il nostro contributo possa essere parte di un percorso importante per la salute delle donne”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal sindaco Luca Marsigli, che ha evidenziato il ruolo della partecipazione collettiva nel sostenere la ricerca scientifica.

“La Camminata sull’Acqua rappresenta un bellissimo esempio di come la solidarietà e la partecipazione possano tradursi in un sostegno concreto alla ricerca scientifica. A nome dell’Amministrazione comunale, desidero ringraziare Agatha in Cammino, la presidente Daniela Invernizzi, tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un grazie anche a tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno dimostrato quanto la nostra comunità sappia essere vicina a chi affronta la malattia. La donazione alla Fondazione Umberto Veronesi è un risultato importante, che dà valore a ogni singolo passo compiuto oggi. Annone di Brianza è orgogliosa di aver ospitato un’iniziativa che unisce il territorio attorno a un obiettivo così significativo. Le porte del nostro paese resteranno sempre aperte e collaborative”.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile dalla collaborazione di numerose realtà locali. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Associazione Volontari del Verde di Annone, presente al fianco di Agatha in Cammino fin dalla prima edizione, e ad AVIS di Annone Brianza, all’Associazione Nazionale Carabinieri, alla Protezione Civile di Annone, al Gruppo Alpini di Annone e a Woman in Run di Lecco. Un riconoscimento è andato anche al Centro sportivo di Annone, per la collaborazione, agli sponsor, alle aziende e ai negozi che hanno donato prodotti e materiali per i punti ristoro e per l’organizzazione.

L’associazione ha ringraziato inoltre i volontari e il Consiglio direttivo, il cui lavoro organizzativo consente di realizzare ogni edizione. A intrattenere i partecipanti è stata anche Pinkotta, la mascotte di Agatha in Cammino, che ha accolto i presenti e posato per numerose fotografie.

Spazio, infine, alle premiazioni dei gruppi più numerosi: al primo posto si è classificato Kong e Family, seguito dagli Amici di Ello e dal gruppo Mal Tra In Sem. Sono stati premiati anche il partecipante più giovane e quello più longevo. Un riconoscimento speciale è stato riservato a quattro coppie arrivate da fuori regione, da Genova e Asti, per prendere parte alla camminata.

La giornata ha dedicato anche un pensiero a Monica, di Annone, il cui ricordo resta legato alla manifestazione e al significato che essa rappresenta per chi l’ha conosciuta.

Con la quinta edizione si chiude una nuova giornata di partecipazione, ma non l’impegno dell’associazione. L’obiettivo resta quello di garantire continuità al sostegno della ricerca, trasformando la solidarietà del territorio in un contributo concreto. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 10 ottobre 2027, quando il Lago di Annone ospiterà la sesta edizione della Camminata sull’Acqua.