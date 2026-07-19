ANPI Lecco contro le sanzioni ai manifestanti del 27 aprile: “Si rischia una tassa sul diritto di manifestare”

ANPI provinciale di Lecco esprime “forte preoccupazione” per le sanzioni amministrative inflitte ad alcuni manifestanti del 27 aprile 2026

Chiesta la revisione dei provvedimenti adottati nei confronti dei cittadini

LECCO – L’ANPI provinciale di Lecco interviene con una dura presa di posizione contro i provvedimenti adottati nei confronti di alcuni cittadini che il 27 aprile 2026 hanno partecipato a una manifestazione di protesta durante la commemorazione dedicata ai sedici ufficiali della Repubblica Sociale Italiana.27

In un comunicato, l’associazione definisce le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai manifestanti “pesanti” e sostiene che non possano “passare sotto silenzio”, ribadendo la propria contrarietà a ogni forma di nostalgia o apologia del fascismo e a qualsiasi interpretazione revisionista dei fatti legati al 28 aprile 1945.

ANPI ricorda di essere impegnata su questo fronte fin dal 2001, anno in cui venne collocata, secondo l’associazione, una lapide che “distorceva i fatti relativi alla fucilazione dei sedici ufficiali della Repubblica Sociale Italiana”. Da allora, spiega il sodalizio, l’opposizione alle manifestazioni di carattere nostalgico si è sempre svolta “in modo deciso e pacifico”, coinvolgendo un ampio fronte di associazioni e cittadini.

Nel comunicato viene inoltre sottolineato come, negli anni, quel luogo sia stato inserito nel percorso della memoria cittadina dedicato alla Resistenza, composto da tredici targhe storico-didattiche e sei Pietre d’Inciampo. L’associazione afferma di avere più volte informato Prefettura e Questura della particolare sensibilità antifascista presente sul territorio lecchese.

Secondo ANPI, tale sensibilità affonda le proprie radici nella storia della città e nel contributo dato dalla popolazione lecchese alla Resistenza tra il 1943 e il 1945, ricordando anche il conferimento della Medaglia d’Argento al Valor Militare al gonfalone cittadino.

L’associazione esprime quindi una netta critica ai cosiddetti “decreti sicurezza”, ritenendo che alcune delle disposizioni introdotte abbiano l’effetto di comprimere il diritto al dissenso e alla partecipazione democratica. In particolare, ANPI sostiene che colpire con sanzioni economiche chi manifesta pacificamente possa tradursi, nei fatti, in una sorta di “tassa sul diritto di manifestare”, con il rischio di scoraggiare l’esercizio di una libertà garantita dalla Costituzione.

Per questi motivi ANPI provinciale Lecco condanna i procedimenti aperti nei confronti dei manifestanti che, nel pomeriggio del 27 aprile, si erano riuniti “in forma spontanea e pacifica” per esprimere la propria contrarietà alla manifestazione definita dall’associazione di carattere nostalgico.

Nelle conclusioni del comunicato viene inoltre espressa preoccupazione per le possibili conseguenze di questi provvedimenti sul rapporto tra cittadini e istituzioni, ritenendo che possano alimentare un clima di contrapposizione e disincentivare la partecipazione democratica.

L’ANPI provinciale di Lecco conclude chiedendo alle autorità competenti la revisione dei provvedimenti adottati.