Anteas Lecco alla scoperta di Villa Greppi: cultura e socialità per l’invecchiamento attivo

Un gruppo di anziani del presidio di Merate ha visitato la storica dimora di Monticello Brianza accompagnato dal professor Vittorio Cazzaniga

L’associazione propone anche corsi, turismo sociale, attività motorie e alfabetizzazione digitale

MONTICELLO BRIANZA – Una giornata all’insegna della cultura, della storia e della socialità per il Gruppo Operativo di Merate di Anteas Lecco, che ha visitato Villa Greppi, storica dimora neoclassica immersa nel verde di Monticello Brianza.

L’iniziativa, inserita nel calendario delle attività culturali dell’associazione, ha visto la partecipazione di un gruppo di anziani accompagnati dal professor Vittorio Cazzaniga, già sindaco di Monticello Brianza, primo presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi e profondo conoscitore della storia della famiglia Greppi.

Durante la visita, Cazzaniga ha ripercorso le vicende della nobile famiglia milanese, soffermandosi in particolare sulla figura di Alessandro Greppi, artista e viaggiatore dell’Ottocento, autore di numerosi schizzi, disegni, diari e racconti oggi oggetto di un importante lavoro di catalogazione che consentirà in futuro di arricchire ulteriormente il percorso museale.

I partecipanti hanno inoltre potuto ammirare gli ambienti della villa, oggi in parte interessata da lavori di recupero, e il vasto parco storico, caratterizzato dalla presenza di numerose specie arboree di pregio. Dalla posizione panoramica della dimora, nelle giornate più limpide, lo sguardo può spaziare fino allo skyline di Milano e alle guglie del Duomo.

L’escursione si inserisce nel più ampio programma di iniziative con cui Anteas Lecco promuove l’invecchiamento attivo attraverso attività culturali e momenti di aggregazione, favorendo la conoscenza del patrimonio storico e artistico del territorio.

Accanto al servizio di Trasporto Sociale, l’associazione organizza infatti corsi di storia dell’arte a Lecco, Oggiono e Merate, visite a musei e mostre, proposte di turismo sociale e numerose attività presso lo Spazio Socialità Anziani della Casa della Carità di Lecco.

Non mancano le iniziative dedicate al benessere, come i corsi di ginnastica dolce nei quartieri lecchesi, il Gruppo di Cammino con appuntamenti settimanali e gli incontri sulla prevenzione della salute realizzati in collaborazione con ATS Brianza e ASST Lecco.

Tra i progetti più recenti trova spazio anche un percorso di alfabetizzazione digitale rivolto agli anziani e alle persone più vulnerabili, con l’obiettivo di favorire un utilizzo autonomo e consapevole dei servizi digitali.

Per informazioni sulle attività e sui servizi, compreso il Trasporto Sociale, è possibile contattare Anteas Lecco al numero 0341 1880777 nei giorni lavorativi oppure consultare il sito dell’associazione.