Aperta la due giorni di Garlate con la “Festa delle Corti”

Inaugurata ieri la 31^ edizione che prosegue anche nella giornata di oggi, domenica

GARLATE – Due giorni di festa a Garlate con la tradizionale Festa delle Corti che quest’anno giunge alla sua 31^ edizione e che ha preso il via ieri, sabato, alle 18.00 alla grande, con un inizio scoppiettante e la partecipazione di un numeroso pubblico. Festa che, nonostante il maltempo, prosegue anche nella giornata di oggi, domenica con l’apertura dei punti ristoro alle 12 e quella delle corti prevista per le 14.

Un evento che ogni anno attira migliaia di visitatori, grazie al suo contesto affascinante e ricco di storia: le strade, le piazze, le corti e i cortili di Garlate si aprono per due giorni, rivelando una bellezza spesso nascosta e ospitando esposizioni ed eventi per tutti i gusti.

L’evento mira a valorizzare la storia, l’architettura e le tradizioni di Garlate, mettendo in risalto mestieri antichi, artigianato, canti popolari e prodotti locali. L’intera comunità si unisce per riscoprire le proprie radici e la propria identità collettiva. Le vie del paese si animano con spettacoli itineranti che riportano in vita personaggi e scene di un tempo, arricchite da insegne d’epoca e ricreazioni di ambienti tradizionali. Aperto per l’occasione anche il Museo della Seta, inoltre ci sono attività per i più piccoli, punti di ristoro, i famosi tortelli di Maria e, tempo permettendo, il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.