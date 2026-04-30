Associazione Fabio Sassi, Giancarlo Ferrario confermato presidente

Approvato il bilancio 2025, presentato il budget 2026 e rinnovati gli organi associativi

Tra i risultati più importanti gli oltre 239.000 euro per il miglioramento dell’Hospice Il Nespolo di Airuno

MERATE – Si è svolta nella serata di lunedì 27 aprile, presso l’Aula Scientifica dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, l’assemblea dei soci dell’Associazione Fabio Sassi OdV, appuntamento centrale nella vita dell’ente, dedicato all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2025, alla presentazione del Budget 2026 e al rinnovo degli organi associativi per il biennio 2026-2028.

L’assemblea ha rappresentato non solo un passaggio statutario, ma anche un momento di restituzione e condivisione del lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno e dell’intero mandato appena concluso. Un periodo che ha confermato la solidità e il valore dell’azione dell’Associazione sul territorio, in particolare nell’ambito delle cure palliative e dell’accompagnamento alle fragilità nel fine vita.

Nel corso della serata sono stati presentati i principali risultati del 2025, che hanno evidenziato un impegno costante nella gestione dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, nell’assistenza domiciliare e nei servizi di supporto ai pazienti e alle loro famiglie, oltre alle attività di formazione, sensibilizzazione e sostegno al lutto.

Un anno significativo anche per il rafforzamento del dialogo con il sistema sanitario e con il territorio: dal confronto con ATS, ASST e Regione Lombardia per consolidare il ruolo dell’Hospice Il Nespolo nella rete delle cure palliative, alla partecipazione allo Sportello Informativo sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, fino alla collaborazione con il Centro Studi “Virgilio Floriani” dell’Università Bicocca e con ACMT Lecco sui temi della formazione, della ricerca e della diffusione della cultura delle cure palliative.

Tra i risultati più rilevanti, la conclusione della campagna “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, che ha permesso di raccogliere oltre 239.000 euro per il miglioramento dell’Hospice, confermando il forte legame tra l’Associazione e la comunità. L’assemblea ha inoltre sottolineato il ruolo centrale dei volontari, oggi oltre 220, e dell’équipe multidisciplinare, elementi fondamentali per garantire continuità, qualità e umanità nei percorsi di cura e accompagnamento.

Nel corso della votazione sono state scrutinate circa cento schede, comprese quelle presentate per delega. Il nuovo Consiglio di Amministrazione vede la conferma della maggior parte dei componenti uscenti e l’ingresso di due nuovi membri, Rodolfo Capialbi Milani e Fortunato Riva, a seguito dell’uscita di Laura Citterio e Graziano Costa.

Il Consiglio di Amministrazione per il biennio 2026-2028 risulta composto, in ordine alfabetico, da Rodolfo Milani Capialbi, Marisa Corradini, Giancarlo Ferrario, Anna Maria Gandolfi, Adele Gatti, Fedele Goretti, Fabrizio Limonta, Denise Motta e Fortunato Riva. Al termine dell’assemblea, il nuovo CdA ha proceduto alla nomina delle cariche interne, confermando Giancarlo Ferrario nel ruolo di presidente e Marisa Corradini in quello di vicepresidente.

L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo Organo di Controllo, composto da Fulvio Beretta, Lorenzo Ratti e Cinzia Sassi, e ha riconfermato Maria Ratti come Revisore Legale Indipendente.

“Con l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, l’Associazione Fabio Sassi si prepara ad affrontare le sfide dei prossimi anni, con l’obiettivo di consolidare i servizi esistenti, ampliare le attività e rafforzare ulteriormente il dialogo con le istituzioni e la comunità. Il rinnovo del CdA si inserisce in un percorso di continuità e sviluppo che guarda al futuro mantenendo saldi i valori fondanti dell’Associazione: dignità della persona, prossimità, ascolto e responsabilità” dichiara Giancarlo Ferrario, Presidente del sodalizio.