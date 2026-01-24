Associazione Giuseppe Bovara apre il 2026 con una serata dedicata ai Musei Civici di Lecco

Tre relatori per riflettere sull’evoluzione dei Musei Civici e sul loro valore culturale per la città

Venerdì 30 gennaio alla Sala Neogotica di Officina Badoni

LECCO – Con l’inizio del 2026 riprendono le iniziative dell’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia, che annuncia un anno ricco di appuntamenti dedicati alla valorizzazione della memoria storica, del patrimonio culturale e dell’identità del territorio lecchese.

Il primo evento è la conferenza “Un museo per la città. Passato e presente di un’istituzione a servizio dell’identità lecchese”, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 21 nella Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco).

L’incontro è promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara e da Officina Gerenzone aps, in collaborazione con il il Si.M.U.L – Sistema Museale Urbano Lecchese, con uno sguardo che intreccia dimensione locale e contesto nazionale.

A dialogare sul tema saranno tre relatori. Alessandra Squizzato, docente di museologia e museografia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, offrirà un inquadramento sul significato e sulle funzioni dei Musei Civici, facendo riferimento a diverse realtà italiane. Chiara D’Anna, autrice di una tesi dedicata alla storia delle collezioni e dei musei lecchesi, proporrà una riflessione sul rapporto tra questi luoghi di cultura e la comunità cittadina, che nel tempo ne è stata a contempo custode e fruitrice. Mauro Rossetto, direttore della Si.M.U.L., ricostruirà infine il contesto sociale e culturale lecchese in cui Carlo Vercelloni operò per dare vita e aprire al pubblico il primo nucleo museale cittadino.

La serata sarà anche occasione per riflettere sul ruolo profondamente mutato dei musei, oggi chiamati a non essere solo luoghi di conservazione, ma strumenti attivi di crescita culturale e di progresso civile.

L’Associazione Giuseppe Bovara anticipa inoltre un secondo appuntamento: giovedì 5 febbraio alle ore 21, sempre presso la Sala Neogotica di Officina Badoni, verrà presentato un nuovo volume dedicato alla storia della ditta Badoni, arricchito da un ampio e inedito apparato iconografico.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero, senza necessità di prenotazione.